O zagueiro Axel Tuanzebe, revelado pelo Manchester United, abriu um processo judicial contra o ex-clube por suposta negligência médica. A ação, protocolada na Alta Corte do Reino Unido, está relacionada a um problema físico ocorrido em 2022 e pode ultrapassar 1 milhão de libras (cerca de R$7,5 milhões) em indenizações.

Entenda o processo que Tuanzebe abriu contra o United

Aos 27 anos, o ex-jogador do United, que assinou com o Burnley no início deste mês, alega que recebeu orientação médica inadequada durante o tempo em que defendia os Red Devils, o que teria prejudicado significativamente sua carreira. O processo envolve um período iniciado em julho de 2022, quando o defensor enfrentou uma lesão não revelada publicamente.

O atleta passou 195 dias afastado por lesão em sua última temporada pelo United, sendo posteriormente emprestado ao Stoke City, onde atuou em apenas cinco partidas. Tuanzebe deixou o clube de Old Trafford no verão europeu de 2023 e se juntou ao Ipswich Town como agente livre em setembro do mesmo ano.

Formado nas categorias de base dos Red Devils desde os oito anos de idade, o defensor fez sua estreia profissional em 2017 e disputou 37 partidas oficiais pelo time principal. Sua última aparição com a camisa dos Red Devils foi na final da Europa League de 2021, contra o Villarreal.

Tuanzebe, que defendeu a seleção sub-21 da Inglaterra e atualmente representa a República Democrática do Congo, também teve passagens por empréstimo por Aston Villa e Napoli.

Axel Tuanzebe, ex-jogador do Manchester United, abriu processo contra o clube por suposta negligência médica (Foto: Paul Ellis/AFP)

A direção do Manchester United ainda não se pronunciou oficialmente sobre o processo.

