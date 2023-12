O Al-Ittihad, de Benzema, fora por lesão, recebeu o Sepahan, do Irã, nesta segunda-feira (4), em partida válida pela sexta rodada do Grupo C da Champions League Asiática, no King Abdul Aziz Stadium, e venceu por 2 a 1. Al-Amri e Jota foram os goleadores dos sauditas, enquanto Rezaeian marcou para os iranianos.