ESTREIA DOS CABEÇAS DE CHAVE

Atual campeã, a Argentina vai estrear, pelo Grupo A, no dia 20/06. Os outros dois jogos serão nos dias 25 e 29 de junho.



Pelo Grupo B, o México vai fazer a primeira disputa no NRG Stadium, em Houston, no dia 22/06. Os jogos seguintes serão em 26/06 e 30/06.



No Grupo C, o anfitrião Estados Unidos jogará somente nos dias 23 e 27 de junho, e 1º de julho.



Por último, no Grupo D, a Seleção Brasileira vai entrar em campo pela primeira vez no dia 21 de junho, no SoFI Stadium, em Inglewood, na Califórnia. As duas outras partidas serão nos dias 28/06 e 02/07.