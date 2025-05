O francês Theo Hernández viu novas informações reveladas sobre seu futuro. Com contrato com o FC Milan chegando ao fim, o jogador pode retornar a um antigo conhecido. De acordo com o jornal "AS", o Real Madrid manifestou interesse em trazer o atleta de volta ao Santiago Bernabéu.

Querendo fortalecer o seu lado esquerdo, os merengues pensam na volta do lateral, que vive uma temporada turbulenta na Itália. Após seis anos no Milan, Hernández, com os seus 27 anos, sente-se preparado para retornar ao Real Madrid, agora com mais experiência e apto para reforçar um dos gigantes da Europa.

Atualmente, é considerado como um nome de referência na posição, e o lateral irá ajudar a controlar os problemas em que o time de Madrid enfrentou na atual temporada nesse setor sob o comando do Ancelloti.

Uma proposta com um valor concreto ainda não foi realizada, mas as conversas entre o clube e os agentes do jogador estão avançadas. Na atual temporada, o Theo soma 46 jogos, seis gols e cinco assistências com a camisa do Milan.

Theo Hernández, do FC Milan, tem negociação avançada com antigo clube (Foto: AFP)

Primeira passagem pelo Real Madrid

Em sua primeira passagem pelo clube, entre os anos de 2017 até 2019, o lateral era tido como uma das apostas do treinado Zidane, mas, durante o começo do também francês, foi pouco utilizado pelo time merengue jogando somente 23 partidas.

Ainda durante seus anos na Espanha, teve seu nome veiculado a polêmicas como festas e até mesmo a um suspoto abuso sexual no sul do país, em Marbella. Caso teria acontecido em uma discoteca local. A responável pela denúncia, era amiga do jogador e supostamente teriam se relacionado no carro do Hernández. Ele teria se recusado a parar o ato e abuso teria ocorrido antes dela deixar o veículo.

- Ele foi denunciado por agressão sexual e está sendo investigado - afirmou a fonte a veículos da imprensa espanhola, sem revelar mais detalhes. A pessoa ainda insistiu que não há ninguém detido.

