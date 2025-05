Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (4), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Brasileirão Série A, B e C, Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano, Campeonato Alemão, Campeonato Francês, Campeonato Holandês e mais.

continua após a publicidade

➡️Jorge Jesus x Abel Ferreira: o comparativo dos alvos da Seleção Brasileira

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 4 de maio de 2025)

Brasileirão

Grêmio x Santos - 16h - TV Globo e Premiere

Vasco x Palmeiras - 16h - TV Globo e Premiere

Cruzeiro x Flamengo - 18h30 - Record TV, Premiere, CazéTV (YouTube e Prime Video), PlayPlus e R7.com

➡️Clique para assistir no Premiere

Brasileirão Série B

Atlético-GO x Novorizontino - 16h - ESPN e Disney+

Athletico-PR x Botafogo-SP - 18h30 - ESPN e Disney+

Chapecoense x Criciúma - 18h30 - ESPN e Disney+

Operário-PR x América-MG - 20h30 - ESPN e Disney+

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir no Disney+

Brasileirão Série C

Ypiranga-RS x CSA - 16h30 - Nosso Futebol e Nosso Futebol+

Floresta x Retrô - 16h30 - Nosso Futebol+

Guarani x Botafogo-PB - 19h - DAZN e Nosso Futebol+

Náutico x Brusque - 19h - DAZN e Nosso Futebol+

Campeonato Inglês

Brentford x Manchester United - 10h - Disney+

Brighton x Newcastle - 10h - Disney+

West Ham x Tottenham - 10h - Disney+

Jogos de hoje: o Manchester United visita o Brentford pela Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Campeonato Italiano

Empoli x Lazio - 7h30 - Disney+

Monza x Atalanta - 10h - Disney+

Roma x Fiorentina - 13h - Disney+

Bologna x Juventus - 15h45 - Disney+

Campeonato Escocês

Rangers x Celtic - 8h - Disney+

Campeonato Espanhol

Real Madrid x Celta - 9h - Disney+

Sevilla x Leganés - 11h15 - Disney+

Espanyol x Real Bétis - 13h30 - Disney+

Real Sociedad x Athletic Bilbao - 16h - Disney+

continua após a publicidade

Campeonato Alemão

Augsburg x Kiel - 10h30 - OneFootball

Freiburg x Bayer Leverkusen - 12h30 - OneFootball

Mainz x Eintracht Frankfurt - 14h - OneFootball

Campeonato Austríaco

TSV x Hartberg x SCR Altach - 9h30 - OneFootball

Campeonato Uruguaio

Montevideo City Torque x Progresso - 10h30 - Disney+

Juventud x Liverpool Montevideo - 14h30 - Disney+

Miramar Misiones x River Plate-URU - 19h50 - Disney+

Campeonato Islandês

IBV x IF Vestri - 11h - OneFootball

Campeonato Norueguês

Tromso x Sandefjord - 12h - OneFootball

Campeonato Polonês

Jagiellonia Bialystok x KS Gornik Zabrze - 12h30 - OneFootball

Copa da Bélgica

Club Brugge x Anderlecht - 13h - Disney+

Campeonato Turco

Fenerbahce x Besiktas - 13h - Disney+

MLS

NY City x FC Cincinnati - 16h - AppleTV+

Sporting Kansas City x LA Galaxy - 20h - TNT e AppleTV+

Campeonato Português

Sporting x Gil Vicente - 16h30 - Disney+

Campeonato Argentino

River Plate x Vélez - 20h30 - Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Karlsruhe x Kaiserslautern - 8h30 - OneFootball

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Levante x Tenerife - 9h - Disney+

Almería x Eldense - 13h30 - Disney+

Cartagena x Racing Santander - 13h35 - Disney+

Campeonato Brasileiro Feminino

Ferroviária x Flamengo - 11h - TV Brasil

Grêmio x Juventude - 18h - TV Brasil

Corinthians x Bahia - 18h30 - SporTV

➡️Clique para assistir no Sportv