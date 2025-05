Ancelotti fala sobre interesse da Seleção Brasileira e futuro no Real Madrid

Em entrevista coletiva neste sábado, às vésperas do confronto entre Real Madrid e Celta Vigo pela 34ª rodada de La Liga, o técnico Carlo Ancelotti foi questionado sobre seu futuro no Real Madrid e o interesse da Seleção Brasileira. No entanto, o italiano decidiu adotar uma postura de minimizar as especulações e justificou a escolha por saber "perfeitamente o que tenho que fazer".

— Entendo que você queira falar sobre meu futuro, mas eu não quero. É simples. É uma falta de comunicação com vocês. Eu sei perfeitamente o que tenho que fazer, o que vou fazer e o que estou fazendo, que não é falar do meu futuro hoje. Sei que estou decepcionando você hoje, mas não me importo.

Embora tenha recusado a oferta da CBF para assumir o comando da Seleção, o nome de Ancelotti segue como o preferido nos bastidores, e os dirigentes insistem em um final feliz na negociação. O treinador tem contrato válido com o Real Madrid até 2026, porém, diante de um desempenho abaixo do esperado na temporada, pode ser que haja uma despedida antecipada.

O principal entrave das negociações entre Ancelotti e CBF foi a recusa do Real Madrid em liberar o comandante antes do Mundial de Clubes, que será disputado em junho, nos Estados Unidos. Na coletiva, inclusive, Ancelotti afirmou que pretende seguir na equipe por, pelo menos, até o fim do Campeonato Espanhol, previsto para terminar no dia 25 de maio.

Na vice-liderança da competição, o Real Madrid está a quatro pontos do Barcelona, que assumiu a ponta da tabela e pode conquistar o título pela 28ª vez. No entanto, a briga pela taça está aberta. Fora da Champions League e com a derrota para o rival na Copa do Rei, La Liga pode ser a última oportunidade de Ancelotti conquistar algum troféu pelo clube.

— Tenho muito carinho pelo meu clube, meus jogadores e torcedores, e muito respeito. Meu futuro será discutido no dia 25. O que vai acontecer… Eu não sei. Seja o que for, será uma despedida fantástica, porque tenho muito carinho pelo clube. Nunca terei uma discussão com o clube, e não permitirei uma briga, nem no último dia, que não sei quando será. Poderia ser 25 de maio ou 2026. Pensamos no presente, nos próximos jogos. Achamos que podemos lutar, e o que queremos fazer é lutar pela Liga até o último segundo do último jogo, não importa o que aconteça. A equipe está muito focada nisso e não pensamos em mais nada, absolutamente. Tivemos muitas lesões na semana passada: Mendy, Rüdiger, Alaba… Apesar das dificuldades, estamos convencidos de que podemos montar um bom time e vencer.

— Não, não, absolutamente não. Tenho um relacionamento muito bom com o clube e sempre conversamos sobre tudo. Temos um relacionamento fantástico. As informações são o que são, e muitas delas não são verdadeiras — disse Ancelotti sobre um possível desrespeito por parte de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, nas especulações sobre quais nomes pode assumir o comando do clube após sua saída.

➡️Ancelotti e Seleção Brasileira: veja a repercussão da imprensa internacional

Outros temas da coletiva de Ancelotti antes de Celta Vigo x Real Madrid

Confronto com Celta Vigo em casa

— O Celta é um time muito bom. Isso é demonstrado pelo fato de que eles chegaram muito perto de vencer o Barcelona recentemente. É uma equipe muito bem organizada. Tivemos uma semana para nos preparar para esta partida. Nós nos preparamos bem e estamos convencidos de que podemos dar o nosso melhor. É uma partida importante para continuar na briga pela Liga.

Derrota na Copa do Rei

— Falei com o presidente depois do jogo. Ficou um gosto amargo porque estávamos muito próximos. Acho que todos entenderam que o time se saiu muito bem. Estávamos muito perto de vencer. O gosto ruim ficou por conta da derrota no final, mas nada que desanime o time, que tentou de tudo para vencer.

Barcelona conquistou a Copa do Rei em cima do Real Madrid (Foto: Josep Lago / AFP)

Desafio na temporada em gestão de pessoas

— A nível pessoal, não. No nível profissional, obviamente, foi uma temporada mais complicada do que o normal. Obviamente, comparando com a temporada passada, que foi uma temporada perfeita. Tivemos mais problemas, que tentamos consertar durante a temporada. Não acho que tenha sido uma temporada espetacular, mas faltam cinco jogos e tudo pode acontecer. O que não pode acontecer é desistirmos nesses cinco jogos. Temos que tentar vencer todos eles e ver o que acontece. E realmente vamos dar tudo de nós para vencer esses cinco jogos. Porque agora não é uma boa temporada, mas se você conseguir vencer, poderá transformá-la em uma temporada muito boa.

Güler

— Güler fez um progresso muito bom. Está se tornando mais proeminente e se tornará ainda mais proeminente no futuro. Ele está mostrando qualidade e tendo mais continuidade no jogo. Ele também está mostrando que pode jogar como atacante interno. Eu acho que ele vai ser um meio-campista fantástico, não só um ponta, porque ele tem noção de jogo, é bom no controle de bola… E eu acho que ele vai ser um jogador muito, muito importante para o futuro do Real Madrid, porque não há muitos jogadores com esse perfil, com a qualidade que ele tem, no meio-campo.