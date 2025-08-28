Com novidades e baixa importante, Alemanha define convocação para as Eliminatórias
Seleção enfrenta Eslováquia e Irlanda do Norte por vaga na Copa do Mundo de 2026
Julian Nagelsmann, técnico da Alemanha, anunciou, na quarta-feira (27), a lista de convocados para a Data Fifa de setembro. A seleção alemã terá pela frente os duelos contra Eslováquia e Irlanda do Norte, pela continuidade das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.
Na convocação de Julian Nagelsmann para a Data Fifa de setembro, três jogadores aparecem como novidades: o goleiro Finn Dahmen, de 27 anos, do Augsburg; o zagueiro Nnamdi Collins, de 21 anos, do Eintracht Frankfurt; e o ala Paul Nebel, de 22 anos, do Mainz 05. Leroy Sané, que saiu do Bayern de Munique para o Galatasaray nesta janela de transferências, ficou fora da lista e perdeu espaço no grupo.
Além disso, quatro nomes que estavam ausentes nas últimas convocações retornam à seleção: o zagueiro Antonio Rüdiger, do Real Madrid, além de Angelo Stiller, Jessic Ngankam Leweling e Nadiem Amiri. Por outro lado, Nagelsmann terá desfalques importantes. Jamal Musiala, Kai Havertz, Tim Kleindienst e Marc-André ter Stegen estão fora por lesão, enquanto Aleksandar Pavlović segue em recuperação física e também não foi chamado.
2️⃣3️⃣ Confira a lista da Alemanha para as Eliminatórias
🧤 Goleiros: Oliver Baumann, Finn Dahmen, Alexander Nübel
🛡️ Defensores: Robert Andrich, Waldemar Anton, Nnamdi Collins, Robin Koch, Maximilian Mittelstädt, David Raum, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah
🧠 Meio-campistas: Karim Adeyemi, Nadiem Amiri, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Pascal Groß, Joshua Kimmich, Jamie Leweling, Paul Nebel, Angelo Stiller, Florian Wirtz
🎯 Atacantes: Niclas Füllkrug, Nick Woltemade
Os alemães se apresentam na próxima segunda-feira (1º). A equipe viaja na quarta-feira, 3 de setembro, para Bratislava, onde enfrenta a Eslováquia no dia seguinte, às 15h45 (de Brasília). O segundo compromisso será em Colônia, no país germânico, contra a Irlanda do Norte, no domingo, 7 de setembro, também às 15h45 (de Brasília).
A rodada de setembro da Data Fifa marca o início da trajetória das seleções no Grupo A, que também conta com Luxemburgo. Atrás do Brasil, a Die Mannschaft é a segunda seleção com maior número de participações em Copas do Mundo, com presença em 20 edições.
