Após adiar o inevitável, Jude Bellingham terá que passar por cirurgia após o fim do Mundial de Clubes para o Real Madrid. O jogador vinha jogando com uma lesão no ombro por muito tempo, e tomou a decisão de esperar a disputa do Mundial para operar. Com a derrota sofrida para o PSG, o elenco merengue entra de férias, e Bellingham iniciará sua recuperação, que deve levar de três a quatro meses.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com Mario Cortegana, do The Athletic, o meia do Real Madrid tem um problema no ombro esquerdo desde novembro de 2023, quando se lesionou em uma partida contra o Rayo Vallecano. Na ocasião, Bellingham deslocou o ombro e desfalcou o Real e a seleção da Inglaterra em alguns compromissos.

continua após a publicidade

Desde então, o inglês tem jogado com proteções no ombro para não sofrer com a mesma lesão novamente. Ainda segundo o jornal, que alega ter ouvido fontes do clube espanhol, Bellingham realizará uma cirurgia para reparar o problema e evitar novas intercorrências.

As fontes do Real Madrid também informaram que Bellingham tem problemas no ombro esquerdo desde quando atuava pelo Borussia Dortmund. A questão se agravou com a nova lesão ocorrida no futebol espanhol.

continua após a publicidade

Como foi o jogo que eliminou o Real Madrid de Bellingham do Mundial?

Dembélé e Hakimi comemoram gol do PSG sobre o Real Madrid, no Mundial de Clubes (Foto: Juan Mabromata/AFP)

O PSG goleou o Real Madrid por 4 a 0 e conquistou a classificação à final do Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (9), no MetLife Stadium. No início da partida, os franceses aproveitaram dois vacilos da defesa da equipe de Xabi Alonso e balançaram as redes cedo com Fabian Ruiz e Dembélé. Ainda na etapa inicial, o meia espanhol ampliou o marcador. No segundo tempo, Gonçalo Ramos deu números finais ao duelo com um gol aos 42 minutos do segundo tempo.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.