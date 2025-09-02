menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Sem as principais seleções, veja como está as Eliminatórias para Copa na Concacaf

Cinco seleções buscam classificação inédita

Costa Rica x Paraguai
imagem cameraCosta Rica busca quarta Copa do Mundo seguida (Foto: Aric Becker/AFP)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/09/2025
05:15
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com menos de um ano para a Copa do Mundo, as Eliminatórias da Concacaf ainda não definiram as seleções que estarão no Mundial. Sem México, Estados Unidos e Canadá, já garantidas por serem os países-sede, equipes que nunca disputaram a maior competição de futebol terão as chances aumentadas em busca do sonho.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Jorge Jesus defende brasileiro convocado por Ancelotti no Al-Nassr

Na quarta-feira (4), se iniciará a segunda e decisiva fase para definir os classificados para a Copa do Mundo. Na primeira parte, os dois melhores divididos em seis grupos de cinco seleções avançaram em busca de jogar o Mundial. Na reta final, serão três grupos de quatro equipes e apenas os primeiros colocados se garantirão no torneio. Já as seleções que ficarem em segundo, jogarão a repescagem.

Entre os países na segunda fase, cinco nunca disputaram uma Copa, sendo eles Guatemala, Suriname, Curaçao, Bermudas e Nicarágua. Nas demais seleções, figurinhas carimbadas nas últimas edições do Mundial, como a Costa Rica, que participou dos últimos três Mundiais. As partidas de cada grupo serão disputados em formato de turno e returno, com a sexta e última rodada sendo disputada no dia 18 de novembro, de forma simultânea.

continua após a publicidade
FBL-WC-2026-CONCACAF-QUALIFIER-JAM-GUA-FANS
Torcida da Jamaica no estádio (Foto: Ricardo Makyn / AFP)

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Veja os grupos da segunda fase das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026 - Concacaf

Grupo A

  • El Salvador
  • Guatemala
  • Panamá
  • Suriname

Grupo B

  • Bermudas
  • Curaçao
  • Jamaica
  • Trindad e Tobago

Grupo C

  • Costa Rica
  • Haiti
  • Honduras
  • Nicarágua

Calendário de jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026 - Concacaf

Grupo A
Primeira Rodada

  • Guatemala x El Salvador - 04/09/2025
  • Suriname x Panamá - 04/09/2025

Segunda rodada

  • Panamá x Guatemala - 08/09/2025
  • El Salvador x Suriname - 08/09/2025

Terceira rodada

  • Suriname x Guatemala - 10/10/2025
  • El Salvador x Panamá - 10/10/2025

Quarta rodada

  • El Salvador x Guatemala - 14/10/2025
  • Panamá x Suriname - 14/10/2025

Quinta rodada

  • Guatemala x Panamá - 13/11/2025
  • Suriname x El Salvador - 13/11/2025

Sexta Rodada

  • Panamá x El Salvador - 18/11/2025
  • Guatemala x Suriname - 18/11/2025

Grupo B
Primeira Rodada

  • Trinidad e Tobago x Curação - 05/09/2025
  • Bermudas x Jamaica - 05/09/2025

Segunda Rodada

  • Jamaica x Trinidad e Tobago - 09/09/2025
  • Curação x Bermudas - 09/09/2025

Terceira Rodada

  • Bermudas x Trinidad e Tobago - 10/10/2025
  • Curaçao x Jamaica - 10/10/2025

Quarta Rodada

  • Jamaica x Bermudas - 14/10/2025
  • Curaçao x Trinidad e Tobago - 14/10/2025

Quinta Rodada

  • Trinidad e Tobago x Jamaica - 13/11/2025
  • Bermudas x Curaçao - 13/11/2025

Sexta Rodada

  • Trinidad e Tobago x Bermudas - 18/11/2025
  • Jamaica x Curaçao - 18/11/2025

Grupo C
Primeira Rodada

  • Haiti x Honduras - 05/09/2025
  • Nicarágua x Costa Rica - 05/09/2025

Segunda Rodada

  • Costa Rica x Haiti - 09/09/2025
  • Honduras x Nicarágua - 09/09/2025

Terceira Rodada

  • Honduras x Costa Rica - 09/10/2025
  • Nicarágua x Haiti - 09/10/2025

Quarta Rodada

  • Costa Rica x Nicarágua - 13/10/2025
  • Honduras x Haiti - 13/10/2025

Quinta Rodada

  • Nicarágua x Honduras - 13/11/2025
  • Haiti x Costa Rica - 13/11/2025

Sexta Rodada

  • Costa Rica x Honduras - 18/11/2025
  • Haiti x Nicarágua - 18/11/2025

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias