Com menos de um ano para a Copa do Mundo, as Eliminatórias da Concacaf ainda não definiram as seleções que estarão no Mundial. Sem México, Estados Unidos e Canadá, já garantidas por serem os países-sede, equipes que nunca disputaram a maior competição de futebol terão as chances aumentadas em busca do sonho.

Na quarta-feira (4), se iniciará a segunda e decisiva fase para definir os classificados para a Copa do Mundo. Na primeira parte, os dois melhores divididos em seis grupos de cinco seleções avançaram em busca de jogar o Mundial. Na reta final, serão três grupos de quatro equipes e apenas os primeiros colocados se garantirão no torneio. Já as seleções que ficarem em segundo, jogarão a repescagem.

Entre os países na segunda fase, cinco nunca disputaram uma Copa, sendo eles Guatemala, Suriname, Curaçao, Bermudas e Nicarágua. Nas demais seleções, figurinhas carimbadas nas últimas edições do Mundial, como a Costa Rica, que participou dos últimos três Mundiais. As partidas de cada grupo serão disputados em formato de turno e returno, com a sexta e última rodada sendo disputada no dia 18 de novembro, de forma simultânea.

Torcida da Jamaica no estádio (Foto: Ricardo Makyn / AFP)

Veja os grupos da segunda fase das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026 - Concacaf

Grupo A

El Salvador

Guatemala

Panamá

Suriname

Grupo B

Bermudas

Curaçao

Jamaica

Trindad e Tobago

Grupo C

Costa Rica

Haiti

Honduras

Nicarágua



Calendário de jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026 - Concacaf

Grupo A

Primeira Rodada

Guatemala x El Salvador - 04/09/2025

Suriname x Panamá - 04/09/2025

Segunda rodada

Panamá x Guatemala - 08/09/2025

El Salvador x Suriname - 08/09/2025

Terceira rodada

Suriname x Guatemala - 10/10/2025

El Salvador x Panamá - 10/10/2025

Quarta rodada

El Salvador x Guatemala - 14/10/2025

Panamá x Suriname - 14/10/2025

Quinta rodada

Guatemala x Panamá - 13/11/2025

Suriname x El Salvador - 13/11/2025

Sexta Rodada

Panamá x El Salvador - 18/11/2025

Guatemala x Suriname - 18/11/2025

Grupo B

Primeira Rodada

Trinidad e Tobago x Curação - 05/09/2025

Bermudas x Jamaica - 05/09/2025

Segunda Rodada

Jamaica x Trinidad e Tobago - 09/09/2025

Curação x Bermudas - 09/09/2025

Terceira Rodada

Bermudas x Trinidad e Tobago - 10/10/2025

Curaçao x Jamaica - 10/10/2025

Quarta Rodada

Jamaica x Bermudas - 14/10/2025

Curaçao x Trinidad e Tobago - 14/10/2025

Quinta Rodada

Trinidad e Tobago x Jamaica - 13/11/2025

Bermudas x Curaçao - 13/11/2025

Sexta Rodada

Trinidad e Tobago x Bermudas - 18/11/2025

Jamaica x Curaçao - 18/11/2025

Grupo C

Primeira Rodada

Haiti x Honduras - 05/09/2025

Nicarágua x Costa Rica - 05/09/2025

Segunda Rodada

Costa Rica x Haiti - 09/09/2025

Honduras x Nicarágua - 09/09/2025

Terceira Rodada

Honduras x Costa Rica - 09/10/2025

Nicarágua x Haiti - 09/10/2025

Quarta Rodada

Costa Rica x Nicarágua - 13/10/2025

Honduras x Haiti - 13/10/2025

Quinta Rodada

Nicarágua x Honduras - 13/11/2025

Haiti x Costa Rica - 13/11/2025

Sexta Rodada

Costa Rica x Honduras - 18/11/2025

Haiti x Nicarágua - 18/11/2025

