Jorge Jesus defende brasileiro convocado por Ancelotti no Al-Nassr

Bento ficou fora da estreia do Al-Nassr na Liga Saudita, contra o Al-Taawoun, mas segue nos planos de Jorge Jesus. A ausência do goleiro, convocado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira, gerou rumores sobre uma possível saída do clube. No entanto, o treinador português esclareceu os motivos e fez questão de valorizar a presença do brasileiro em seu elenco.

– Estou muito feliz por ter dois goleiros de destaque no time. O Nawaf é um dos melhores goleiros da Arábia Saudita, e o Bento é o goleiro da Seleção Brasileira. Hoje, achei que o Angelo seria titular, então outro jogador estrangeiro teve que ser retirado, escolhi o Bento. Estou feliz por ter goleiros importantes disputando a vaga de titular – afirmou Jorge Jesus.

Bento em sua última convocação pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A escolha do treinador segue a regra da Liga Saudita, que permite apenas oito estrangeiros relacionados por partida – embora cada equipe possa inscrever até dez atletas não sauditas na temporada. Para poder contar com mais um jogador de linha, Jesus decidiu poupar o arqueiro brasileiro, repetindo a estratégia que já utilizava em sua passagem pelo Al-Hilal.

Bento perdeu espaço após falhas

Apesar do respaldo público do técnico, Bento não vive um momento tranquilo no Al-Nassr. Contratado em setembro de 2024 por 18 milhões de euros, o goleiro não é unanimidade no clube. Sua falha na final da Supercopa Saudita, quando não defendeu nenhum pênalti e o time acabou derrotado pelo Al-Ahli, reforçou as críticas internas. Segundo o portal "Goal," até mesmo Cristiano Ronaldo teria ficado insatisfeito com o desempenho.

Esse episódio fez a diretoria considerar a possibilidade de negociar o brasileiro menos de um ano após sua chegada. Além do rendimento abaixo das expectativas, o fato de ocupar uma vaga de estrangeiro também pesa contra sua continuidade.

Enquanto o futuro no clube é discutido, Bento mantém prestígio com a Seleção Brasileira. O goleiro foi convocado por Carlo Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, pelas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ao lado de Alisson, do Liverpool, e Hugo Souza, do Corinthians, ele compõe a lista de arqueiros chamados para os compromissos decisivos.

