Com Palmer lesionado, Chelsea anuncia a contratação de meia argentino
Facundo Buonanotte vem do Brighton, por empréstimo
O Chelsea anunciou a contratação de Facundo Buonanotte, do Brighton, por empréstimo de uma temporada, nesta segunda-feira (1). O meia argentino chega é o sétimo reforço dos Blues na janela de transferências.
Com Cole Palmer lesionado, o Chelsea reforça o setor do meio para suprir a ausência do inglês e ter opção para rodar o elenco. Sem o camisa 10 do time, Enzo Maresca apostou em João Pedro para cumprir o papel da armação da equipe nos jogos.
Além de Facundo, o Chelsea contratou João Pedro, também do Brighton, Jamie Gittens, do Borussia Dortmund, Alejandro Garnacho, do Manchester United, Jorrel Hato, do Ajax, Liam Delap, do Ipswich Town, e Estêvão, do Palmeiras. Entre as saídas, os Blues foi o clube que mais vendeu na janela de transferências, com 17 jogadores deixando o clube.
Buonanotte no Chelsea
Facundo Buonanotte se junta ao Chelsea após passar, também por empréstimo, no Leicester City. Com a camisa dos Foxes, fez 35 partidas, com seis gols e três assistências. Com 1,74m de altura, o argentino chega para ser reserva de Cole Palmer, que alterna entre a meia e a ponta direita dentro do sistema de jogo de Enzo Maresca.
Em entrevista ao site do Chelsea, o argentino afirmou que está feliz com o novo passo na carreira e que está animado para estrear com a camisa do time da capital da Inglaterra.
— É um grande passo na minha carreira. Estou muito feliz por estar aqui e pronto para oferecer o máximo que puder à equipe e à comissão técnica. Tenho certeza de que será uma temporada positiva. Claro que terei a oportunidade de jogar a Liga dos Campeões pela primeira vez, o que será um grande desafio. Estou realmente ansioso por esta temporada e espero poder ajudar o clube a atingir seus objetivos — afirmou Facundo.
Chelsea na Premier League
O Chelsea teve início promissor na Premier League, com duas vitórias e um empate, e ocupa a segunda colocação. Com a data Fifa, os Blues retornam apenas no dia 13 de setembro, contra o Brentford, às 16h, no Gtech Community Stadium, em Londres (ING).
