Venda de Antony ao Betis garante milhões ao São Paulo — entenda como

A venda de Antony do Manchester United para o Real Betis vai render um valor significativo ao São Paulo graças ao mecanismo de solidariedade da Fifa, que garante compensação financeira aos clubes formadores em todas as transferências realizadas ao longo da carreira de um jogador.

continua após a publicidade

São Paulo tem trio convocado na Data Fifa; veja atletas e calendário dos jogos

A regra prevê que 5% do valor total de uma negociação sejam destinados às equipes responsáveis pela formação do atleta, sendo a divisão feita de acordo com o tempo de permanência. No caso de Antony, que permaneceu no São Paulo até os 20 anos, o clube acumulou 3,5% desse percentual.

O Real Betis vai pagar 25 milhões de euros pela contratação definitiva do atacante de 25 anos, que já estava emprestado ao clube espanhol. Com isso, o São Paulo receberá 875 mil euros, valor que equivale a R$ 5,5 milhões na cotação atual.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O São Paulo voltará a lucrar com Antony. Em 2022, quando o atacante foi vendido pelo Ajax ao Manchester United, o negócio já havia garantido uma quantia milionária ao Tricolor. Isso porque, ao negociar o jogador com o clube holandês, o São Paulo incluiu uma cláusula que lhe assegurava 20% sobre o lucro de uma futura transferência. Na prática, o Ajax havia desembolsado 15,75 milhões de euros para contratar Antony e, ao vendê-lo por 100 milhões de euros ao United, obteve uma diferença de 84,25 milhões. Desse valor, 20% pertencem ao clube brasileiro, o que representa 16,8 milhões de euros, aproximadamente R$ 84,4 milhões na cotação da época.

O retorno de Antony ao Betis também tem relação com o desejo do jogador em voltar à Seleção Brasileira e disputar a Copa do Mundo de 2026. O atleta chegou a ser convocado por Ancelotti para os jogos contra Equador e Paraguai, mas ficou de fora da lista dos duelos contra Chile e Bolívia.

continua após a publicidade

Antony vinha em atrito com o Manchester United, pressionando por uma saída diante da falta de espaço com o técnico Ruben Amorim. A permanência no Betis é vista pelo jogador como uma forma de manter protagonismo na Europa e de se recolocar em evidência no cenário internacional.

Além disso, clubes como o Bayer Leverkusen e equipes do futebol árabe demonstraram interesse em sua contratação, mas o brasileiro optou por seguir em um centro competitivo de elite. A boa campanha do Betis na última temporada também pesou em sua decisão.

Assim, além de abrir um novo capítulo na carreira do atacante, a transferência representa um reforço importante para os cofres do São Paulo.