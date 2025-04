Seleção portuguesa cogita pagar a cláusula para ter José Mourinho

Com a Copa do Mundo de 2026 batendo na porta, a Seleção Portuguesa está considerando a possibilidade de contratar José Mourinho. Segundo informações divulgadas pela 'BeIn Sports' e confirmadas pela 'CNN' e 'GOAL', a Federação Portuguesa de Futebol está disposta a sacar Roberto Martínez, que faz um bom trabalho, e fazer um movimento ousado no mercado pensando na Copa do Mundo. Atualmente, Mourinho é treinador do Fenerbahçe, da Turquia.

De acordo com informação do 'BeIn Sports', a Seleção Portuguesa cogita pagar a cláusula de rescisão de José Mourinho com o Fenerbahçe, algo que dependeria dos resultados obtidos pela seleção na Nations League. Apesar da procura, o atual técnico de Portugal, Roberto Martínez, faz um bom trabalho. O espanhol bateu o recorde de 20 vitórias em menos tempo como técnico da seleção.

O próprio Mourinho já expressou diversas vezes o desejo de comandar a Seleção Portuguesa, afirmando em 2007 que seria “um sonho”. Em 2019, o técnico voltou a falar que gostaria de assumir o cargo “antes de terminar minha carreira”.

Mourinho foi especulado na Seleção Braileira

Segundo o jornalista André Rizek, da Globo, quatro nomes estão em pauta para assumir o cargo de treinador da Seleção Brasileira: Jorge Jesus, Carlo Ancelotti, Abel Ferreira e José Mourinho, que aparece como o menos provável.

Ancelotti e Mourinho conversam antes de jogo da Premier League (Foto: Adam Davy / AFP)

- Tenho para mim, que o preferido da CBF é o Jorge Jesus. Mas além dele, Abel Ferreira, Carlo Ancelotti e a novidade que não foi falado ainda, José Mourinho. Na minha percepção, o Ancelotti seria o nome dos sonhos da CBF, mas tem contrato com o Real Madrid até ano que vem. O preferido pela praticidade, porque o contrato acaba em maio, é o Jesus - disse Rizek.

Desempenho de José Mourinho no Fenerbahçe

O Fenerbahçe de José Mourinho ocupa a segunda colocação do Campeonato Turco no momento, com 72 pontos em 30 jogos. O líder é o Galatasaray, que tem 77 pontos. Na temporada, Mourinho acumula 50 jogos, com 31 vitórias, 12 empates e sete derrotas: uma média de 2,1 pontos por jogo.

O treinador português ganha 10,5 milhões de euros por temporada em seu atual contrato com o time turco, que vai até junho de 2026.