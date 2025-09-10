Real Betis prepara homenagem a Antony após retorno

Antony está de volta ao Real Betis. O clube espanhol acertou a contratação do brasileiro por 22 milhões de euros fixos, com possibilidade de mais três milhões em bônus por metas atingidas, segundo a imprensa espanhola. Em homenagem ao retorno do atacante, o CEO dos Verdiblancos, Ramón Alarcón, confirmou que planeja lançar uma linha de roupas com referência à tatuagem do jogador.

De acordo com o portal “ABC”, da Espanha, a linha se chamará "Iluminado", referente à tatuagem do pescoço de Antony. Além disso, o CEO explicou que a venda dos itens será somada aos royalties para complementar o salário do jogador, visto que a equipe precisou estruturar um modelo de pagamento para compensar o caro investimento pelo brasileiro.

Segundo o técnico do Betis, Manuel Pellegrini, em entrevista no podcast Sevillanía, a criação será possível graças ao acordo firmado pelo clube com a marca esportiva Hummel.

Antony volta ao Real Betis

Antony é anunciado como reforço do Betis com contrato até 2030 (Foto: Divulgação/Betis)

Sem espaço no Manchester United, Antony foi um dos nomes descartados pelo técnico Rúben Amorim, ao lado de Alejandro Garnacho — já anunciado pelo Chelsea — e Jadon Sancho, reforço do Aston Villa neste último dia de janela. Contratado em 2022, após brilhar pelo Ajax, dos Países Baixos, o brasileiro custou 90 milhões de euros e chegou cercado de expectativas, mas não conseguiu manter regularidade. Foram 96 partidas, com 12 gols e cinco assistências.

Emprestado ao Betis no início de 2025, o brasileiro de 25 anos reencontrou o bom futebol em passagem breve, porém marcante. Em 26 partidas, marcou nove gols e contribuiu com cinco assistências, demonstrando rendimento que justificou sua contratação em definitivo.

Com esse números, foi o principal destaque do Betis no primeiro semestre de 2025, exercendo papel decisivo no mérito do sexto lugar na La Liga e na campanha que levou o clube à final da Conference League, apesar da derrota para o favorito Chelsea.

