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Com pênalti polêmico, Real Madrid vence o Racing Santander na La Liga

Merengues seguem na perseguição ao Barcelona e Atlético de Madrid

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 14:18
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Bellingham comemora gol do Real Madrid sobre o Racing Santander com os braços abertos
Bellingham comemora gol do Real Madrid sobre o Racing Santander com os braços abertos (Foto: Ander Gillenea/AFP)

Fora de casa, o Real Madrid derrotou o Racing Santander por 3 a 0, pela 11ª rodada da La Liga, neste domingo (1º). Com um pênalti polêmico, Mbappé abriu o placar, enquanto Bellingham e Diomande marcaram seus gols na etapa inicial para definir o confronto nos primeiros 45 minutos.

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No primeiro tempo, o Real Madrid começou assustando o Racing Santander com Bellingham aproveitando um cruzamento de Güler e cabeceando para grande defesa de Agirrezabala. E no ataque seguinte, Mbappé sofreu um pênalti polêmico e alvo de muita reclamação dos atletas da casa, mas o francês cobrou com força e abriu o placar aos 11 minutos. O adversário respondeu com Zabiri fazendo boa jogada na área e finalizando rasteiro para uma defesaça de Courtois com o pé direito. Na sequência, Güler lançou Bellingham em profundidade, o inglês driblou o goleiro e chutou para marcar seu gol aos 22 minutos. E aos 35 minutos, a zaga do Racing Santander afastou uma bola jogada na área, e Diomande aproveitou a chance para bater de primeira e marcar um golaço.

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No segundo tempo, o Real Madrid controlou o jogo e não teve o mesmo ímpeto, enquanto o Racing Santander não conseguiu ter forças para reagir. Os merengues quase ampliaram com Bellingham aproveitando novo cruzamento e se esticando para finalizar, mas o inglês parou em Agirrezabala. E no fim, os mandantes tiveram um pênalti marcado, mas o lance foi revisado e anulado após o auxílio do VAR. E nos acréscimos, Endrick foi acionado pelo lado direito do campo, ajeitou a bola para a canhota e bateu com curva, mas a bola saiu tirando tinta da trave.

✅ Ficha técnica

Racing Santander 🆚 Real Madrid
La Liga - 11ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 1º de novembro de 2026, às 12h15 (de Brasília)
📍 Local: Estadio El Sardinero, Santander (ESP)
🥅 Gols: Mbappé, 11'/1ºT (0-1); Bellingham, 21'/1ºT (0-2); Diomande, 35'/1ºT (0-3).
🟨 Cartões amarelos: Belocian e Sierra (RAC)
🟥 Cartões vermelhos: -

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Racing Santander (Técnico: José Alberto)
Agirrezabala; Mantilla (Pedro Felipe), Ramón (Sainz-Maza), Belocian e Aaron Martín; Ivan Martín (André Almeida), Prati e Canales; Sierra, Zabiri (Pablo García) e Vicente (Guliashvili).

Real Madrid (Técnico: José Mourinho)
Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Konaté e Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva (Camavinga) e Bellingham; Güler (Brahim Díaz), Mbappé e Diomande (Endrick).

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Mbappé comemora gol do Real Madrid sobre o Racing Santander e faz símbolo do número um com a mão
Mbappé comemora gol do Real Madrid sobre o Racing Santander e faz símbolo do número um com a mão (Foto: Ander Gillenea/AFP)

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