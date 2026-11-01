Imprensa espanhola crava futuro de Vini Jr no Real Madrid

Diomande tem se destacado no Real Madrid durante a suspensão de quatro jogos de Vini Jr no Campeonato Espanhol, marcando gols decisivos e dando assistências que colocam em dúvida a titularidade do brasileiro na equipe de José Mourinho.

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O atacante marfinense Yan Diomande aproveitou a ausência de Vinícius Júnior, suspenso desde 10 de outubro após expulsão contra o Villarreal, para assumir a ponta esquerda do Real Madrid e apresentar atuações de alto nível. Desde então, Diomande marcou três gols e deu uma assistência em quatro partidas da LaLiga, além de contribuir com um gol e duas assistências nas últimas duas partidas da Liga dos Campeões.

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A sequência positiva do marfinense inclui um golaço contra o Racing Santander, em partida disputada no estádio El Sardinero, que consolidou a vitória do Real Madrid por 3 a 0. O lance foi destacado pela narração da partida, que ironizou a situação de Vinícius Júnior com a frase:

— Descanse em paz, Vinícius — refletindo a pressão que Diomande exerce sobre o brasileiro.

Vinícius Júnior, que vinha enfrentando queda de rendimento nesta temporada com apenas um gol marcado, viu sua ausência ser preenchida com eficiência por Diomande, que já participou de 14 jogos na temporada, anotando quatro gols e quatro assistências. A suspensão do camisa 7 o afastou dos confrontos contra Sevilla, Barcelona, Racing Santander e o próximo jogo contra o Valencia, período em que Diomande consolidou sua condição de titular.

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O jornalista espanhol Mario Cortegana destacou que a situação tem gerado preocupação no entorno de Vinícius Júnior, que precisa recuperar sua confiança para retomar a titularidade diante do desempenho do marfinense. A disputa pela vaga na ponta esquerda do Real Madrid ganha contornos de competição acirrada, com Diomande mostrando que não pretende apenas substituir temporariamente o brasileiro, mas sim se firmar como uma opção sólida para o técnico José Mourinho.

Vinícius Júnior deve retornar ao time após cumprir a suspensão, mas o desempenho de Yan Diomande coloca em xeque sua vaga no elenco titular do Real Madrid, que terá decisão importante na próxima rodada do Campeonato Espanhol contra o Valencia.

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Endrick e Diomande comemoram atuação em jogo da Champions League (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.