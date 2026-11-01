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Com falha de Alisson, Arsenal derrota o Liverpool em Anfield

Gunners assumem a liderança isolada da Premier League

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 15:26
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Havertz comemora gol marcado pelo Arsenal sobre o Liverpool na Premier League
Havertz comemora gol marcado pelo Arsenal sobre o Liverpool na Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

O Arsenal derrotou o Liverpool por 1 a 0, pela 9ª rodada da Premier League, neste domingo (1º), em Anfield. Na etapa inicial, Alisson errou em uma saída de bola, os Gunners armaram o ataque e Kai Havertz marcou o único gol do confronto. Com o resultado, a equipe de Mikel Arteta chegou aos 24 pontos, aproveitou a derrota do Manchester City para o Brighton e está na liderança do Campeonato Inglês de forma isolada.

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No primeiro tempo, o Arsenal começou melhor e abriu o placar sobre o Liverpool nos minutos iniciais. Após um erro na saída de bola de Alisson, os Gunners construíram um ataque pela direita, Rice recebeu na área, cruzou rasteiro e Havertz aproveitou o passe para estufar as redes aos 15 minutos. Os visitantes quase ampliaram com Madueke recebendo um cruzamento da esquerda, mas o goleiro brasileiro fez ótima intervenção. E na sequência, os Reds fizeram um abafa, criaram diversas oportunidades com Isak, mas as melhores chances surgiram no final. Wirtz carimbou o travessão em uma cobrança de falta, e Mac Allister desperdiçou grande chance ao receber um cruzamento livre de marcação na área e cabecear por cima da meta de Raya.

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Na volta do intervalo, o Liverpool conseguiu ter mais volume, mas encontrava dificuldades para furar a defesa do Arsenal. Na primeira chance, Isak recebeu uma bola de Kerkez pelo lado esquerdo da área, mas a finalização saiu por cima do gol. Após os Gunners equilibrarem as ações, Madueke foi acionado pelo lado direito, tocou para Tzolis finalizar de primeira e obrigar Alisson a fazer um milagre e impedir um novo gol dos visitantes. Nos minutos finais, os Reds tentaram fazer um abafa e uma pressão, mas sem eficiência para encontrar o empate.

✅ Ficha técnica

Liverpool 🆚 Arsenal
Premier League - 9ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 1º de novembro de 2026, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Anfield, Liverpool (ING)
🥅 Gols: Havertz, 15'/1ºT (0-1).
🟨 Cartões amarelos: Barcola, Kerkez e Mac Allister (LIV); Madueke, Lewis-Skelly, Timber e Raya (ARS).
🟥 Cartões vermelhos: -

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Liverpool (Técnico: Andoni Iraola)
Alisson; Ronald Araújo (Koumas), Jacquet, Van Dijk e Kerkez (Tsimikas); Nyoni (Szoboszlai), Mac Allister e Wirtz (Victor Muñoz); Barcola, Isak e Gakpo (Ngumoha).

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; Timber, Konsa, Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice, Bruno Guimarães (Lewis-Skelly) e Odegaard (Merino); Madueke, Havertz (Gyokeres) e Tzolis (Hincapie).

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