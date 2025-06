Eterna promessa do Barcelona nos tempos de jogador, Bojan atua como coordenador de futebol do clube, ao lado do luso-brasileiro Deco. Multicampeão pelos Culés, o espanhol revelou o melhor jogador com quem dividiu os campos catalães: Ronaldinho Gaúcho. A declaração aconteceu em entrevista exclusiva ao jornal "A Bola", de Portugal.

Bojan subiu para os profissionais do Barcelona como o maior artilheiro de todos os tempos de La Masia, com início no time principal em 2007. O atacante saiu do clube em 2011 e fez parte da dinastia liderada pelo técnico Pep Guardiola. No período, o mundo do futebol viu Lionel Messi desfilar com um dos melhores momentos individuais de um atleta na história do esporte.

Companheiro de Messi, encantado pelo "Bruxo" 🔵🔴

Contudo, a experiência do dirigente do Barça ao lado de Ronaldinho foi incomparável. Para o espanhol, o brasileiro era mais completo, dentro e fora de campo.

— O melhor jogador com quem joguei foi provavelmente o Ronaldinho. Sei que é difícil, e quase injusto destacar alguém, visto que partilhei o campo com Messi, que atuou ao mais alto nível durante anos. No entanto, Ronaldinho, na minha opinião, tinha tudo. Era um criador de jogo incrível. Sempre que tinha a bola, fosse durante o jogo ou quando se preparava para marcar um pênalti, toda a equipa confiava nele. Era realmente um verdadeiro líder — disse o ex-jogador.

Após deixar o Barcelona, em 2011, o jogador rodou por diversos times do futebol europeu, como Roma, Milan, Ajax, Stoke City, Mainz e Alavés, sem se firmar. Em 2019 assinou pelo Montréal, do Canadá, até chegar ao Japão em 2021. Ele anunciou aposentadoria aos 33 anos, em 2023.

