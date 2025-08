O lateral-direito Wesley, do Flamengo, foi titular da Roma pela primeira vez em jogo válido por torneio de pré-temporada realizado neste sábado (1º). A atuação do jogador dividiu opiniões entre torcedores do clube italiano. Enquanto alguns ficaram empolgados com o jovem atleta, outros acreditam que ele precisará de tempo para se adaptar ao futebol europeu.

- Excelente estreia como titular de Wesley. Ótima atuação da equipe! - escreveu um torcedor.

- Tenho grandes dúvidas sobre Wesley - publicou outro.

A Roma enfrentou o Lens, da França, no Stade Félix-Bollaert, casa do time francês. A equipe comandada por Gian Piero Gasperini venceu por 2 a 0, gols marcados pelo zagueiro Gianluca Mancini e o meia-atacante Matías Soulé. Wesley foi titular e permaneceu em campo durante 71 minutos.

No amistoso anterior, contra o Association Sportive de Cannes, Wesley entrou logo após o intervalo, realizando o seu primeiro jogo com a camisa da Roma. A equipe italiana pagou 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 161,5 milhões na cotação atual) ao Flamengo pela promessa, em transferência oficializada na segunda-feira, dia 28 de julho.

Torcedores da Roma comentam atuação de Wesley

Tradução: "Primeiro troféu da temporada para a Roma de Gasperini. Jogo divino, jogadas em profundidade e muita qualidade! Soulé é campeão absoluto, e Wesley fez uma excelente estreia como titular. Ótima atuação da equipe!"

Tradução: "Uma nota muito positiva é El Aynaoui, que dupla com Konè, essencial. Wesley vai precisar de tempo. Vamos, Roma, vamos!"

Tradução: "A Roma jogou bem, mas começou mal na defesa. Depois, entramos em campo e assumimos o controle (apesar de um árbitro bastante caseiro). Soulé, Wesley e El Aynoui jogaram bem (na minha opinião). Podemos ver um bom jogo, espero que alguém forte chegue pela esquerda."

Tradução: "Linda, linda, linda Roma. Finalmente, vemos um TÉCNICO no banco. Movimentos preventivos, sobreposições, pressão alta, marcação dupla, rotação de zagueiros para o ataque e corridas pelas pontas. Muita coisa. Grandes dúvidas sobre Wesley. Bem Kone e EA."

Tradução: "Meia-hora de Lens x Roma e posso dizer que Wesley é provavelmente o melhor lateral-direito do mundo em termos de compatibilidade com Soulé."

Números do lateral-direito contra o Lens

71 minutos jogados

51 ações com a bola

30/32 passes certos

1 cruzamento errado

4/9 duelos ganhos

1 falta cometida

3 faltas sofridas

3 interceptações