O zagueiro Samir, de 30 anos, começa neste sábado (30) uma nova etapa da sua carreira com a camisa do Al Najmah, em jogo da rodada de abertura da Liga Saudita 2025/2026, contra o Al Qadisiya. Campeonato em que vai reencontrar um atacante de velhas e árduas batalhas, dos tempos de Itália e Inglaterra: Cristiano Ronaldo, hoje atacante do Al Nassr, agora comandado pelo técnico Jorge Jesus.

Pela Udinese, Samir enfrentou a Juventus do atacante português cinco vezes, todas elas pelo Campeonato Italiano, entre 2018 e 2021. Contra o jogador eleito cinco vezes o melhor do mundo, uma vitória, um empate e três derrotas. Em 2022, eles voltaram a se encontrar, na ocasião pela Premier League, quando o zagueiro já defendia o Watford e CR7 voltava a vestir o manto do Manchester United. Na partida, empate por 0 a 0.

— Pois é, voltarei a marcar o Cristiano Ronaldo, agora aqui na Arábia. Foram alguns encontros na Itália e outro na Inglaterra. Para mim e para minha carreira, é sempre muito bom enfrentar campeões e grandes jogadores como ele. Como será também com Benzema, Sadio Mané, Darwin Núñez, Kanté, Koulibaly e tantos outros astros que vieram abrilhantar o futebol árabe. Cada partida será um desafio e estou bem empolgado com esse meu novo momento — disse Samir.

Samir chegou ao Al Najmah em 2025 (Foto: Divulgação / Al Najmah)

O jogo entre Al Najmah e Al Nassr, que colocará novamente frente a frente Samir e Cristiano Ronaldo, está marcado para a nona rodada da Liga Saudita, no dia 19 de dezembro. Até lá, os olhos também estarão voltados para o desempenho do atual campeão Al Ittihad, de Benzema, Kanté e Fabinho, segundo maior campeão da Arábia Saudita, com 10 títulos. Quem se mantém com folga no topo dessa lista é o Al Hilal, com 19 troféus. O Al Nassr é o terceiro (9).

— O Al Najmah foi campeão da segunda liga na última temporada e está de volta à elite. Esperamos fazer um grande campeonato para alcançar nossos objetivos. O maior deles, o de permanecer na primeira divisão. Para isso, nada como um bom resultado na estreia. É mais um passo que dou, em um novo país, em um novo continente, e estou muito feliz por estar aqui na Arábia e no Al Najmah, que abriu essa porta para mim. Que possamos fazer uma boa temporada — completou Samir.

