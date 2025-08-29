Carrasco do Real na Champions, Bruno Felipe garante nova participação no torneio
Atleta volta à competição quatro anos após protagonizar zebra
- Matéria
- Mais Notícias
Um dos heróis da zebra que, segundo muitos, está entre as maiores da história da Champions League, o brasileiro Bruno Felipe jogará a competição mais uma vez. Na última terça (26), o cipriota Pafos, clube de Bruno, empatou em 1 a 1 com o Estrela Vermelha (SER), e como havia vencido por 2 a 1 a partida de ida, se garantiu no maior torneio interclubes do continente.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Besiktas anuncia demissão de Ole Solskjaer após queda na Conference League
Futebol Internacional29/08/2025
- Lance! Biz
Dallas Cowboys supera Real Madrid e Warriors como franquia mais valiosa do mundo; veja
Lance! Biz29/08/2025
- Futebol Internacional
José Mourinho recebe indenização milionária após demissão do Fenerbahce
Futebol Internacional29/08/2025
Fenerbahçe anuncia saída de Mourinho após eliminação na Champions
Após o confronto, o paulistano celebrou a conquista da classificação, que marcará a primeira vez do clube na história da fase inicial do torneio.
- É uma felicidade imensa. Jogar a Champions é estar no topo do futebol mundial. Todo atleta sonha com isso, mas só alguns podem desfrutar dessa experiência. Eu me sinto honrado - disse.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Quando atuava no Sheriff Tiraspol, da Moldávia, Bruno e seus companheiros superaram o Real Madrid no Santiago Bernabéu, em setembro de 2021. O resultado surpreendeu o planeta e entrou instantaneamente para a história da Champions League. Bruno relembra a alegria com a épica vitória.
- No próximo mês se completará quatro anos. Recordar daquele jogo, além de ser prazeroso, me motiva ainda mais para essa nova edição da UCL. Nós provamos que dentro desse torneio, qualquer time pode derrotar um adversário. Estamos felizes e otimistas - encerrou.
🌌 Jogos do Pafos na Champions League
⚽ Bayern de Munique (casa)
⚽ Chelsea (fora)
⚽ Villarreal (casa)
⚽ Juventus (fora)
⚽ Slavia Praga (casa)
⚽ Olympiacos (fora)
⚽ Monaco (casa)
⚽ Kairat (fora)
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias