imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Carrasco do Real na Champions, Bruno Felipe garante nova participação no torneio

Atleta volta à competição quatro anos após protagonizar zebra

imagem cameraBruno Felipe comemora gol pelo Pafos (Foto: Reprodução)
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/08/2025
15:11
Um dos heróis da zebra que, segundo muitos, está entre as maiores da história da Champions League, o brasileiro Bruno Felipe jogará a competição mais uma vez. Na última terça (26), o cipriota Pafos, clube de Bruno, empatou em 1 a 1 com o Estrela Vermelha (SER), e como havia vencido por 2 a 1 a partida de ida, se garantiu no maior torneio interclubes do continente.

Após o confronto, o paulistano celebrou a conquista da classificação, que marcará a primeira vez do clube na história da fase inicial do torneio.

- É uma felicidade imensa. Jogar a Champions é estar no topo do futebol mundial. Todo atleta sonha com isso, mas só alguns podem desfrutar dessa experiência. Eu me sinto honrado - disse.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Quando atuava no Sheriff Tiraspol, da Moldávia, Bruno e seus companheiros superaram o Real Madrid no Santiago Bernabéu, em setembro de 2021. O resultado surpreendeu o planeta e entrou instantaneamente para a história da Champions League. Bruno relembra a alegria com a épica vitória.

- No próximo mês se completará quatro anos. Recordar daquele jogo, além de ser prazeroso, me motiva ainda mais para essa nova edição da UCL. Nós provamos que dentro desse torneio, qualquer time pode derrotar um adversário. Estamos felizes e otimistas - encerrou.

🌌 Jogos do Pafos na Champions League

Bayern de Munique (casa)
⚽ Chelsea (fora)
⚽ Villarreal (casa)
⚽ Juventus (fora)
⚽ Slavia Praga (casa)
⚽ Olympiacos (fora)
⚽ Monaco (casa)
⚽ Kairat (fora)

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Bruno Felipe em ação pelo Pafos (Foto: Reprodução)

