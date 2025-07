Victor Osimhen não compareceu ao primeiro dia de pré-temporada do Napoli, na segunda-feira (13), alegando motivo de saúde. O clube italiano confirmou que o jogador apresentou um atestado médico para justificar sua ausência. A medida ocorre em meio a intensas negociações com o Galatasaray, da Turquia, que busca sua contratação em definitivo nesta janela de transferências do verão europeu.

Osimhen tem vínculo contratual com o Napoli até 30 de junho de 2026 e possui uma cláusula de liberação estipulada em 75 milhões de euros (cerca de R$ 487 milhões na cotação atual). Os Leões turcos buscam o pagameno da multa recisória de forma parcelada, enquanto os italianos exige o valor intergral à vista.

Carreira e próximos chutes ⚽

Em quatro anos, Osimhen realizou 133 partidas com a camisa do Napoli e marcou 76 gols. O ápice da passagem do nigeriano no clube foi o título do Campeonato Italiano 2022/23. Na ocasião, o centroavante foi o artilheiro da competição, com 26 tentos.

Na última temporada, emprestado ao Galatasaray, foi decisivo ao balançar as redes 36 vezes em 40 exibições, além de distribuir sete assistências, conduzindo a equipe de Okan Buruk ao domínio nacional, com os troféus do Campeoanto Turco e da Copa da Turquia.

A ausência de Osimhen no início da pré-temporada reflete o impasse entre as partes. Enquanto seu futuro permanece indefinido, nota-se que o Napoli trabalhará para assegurar o valor total da negociação, enquanto Osimhen forçará uma transferência.

