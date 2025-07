Jogador do Real Madrid ‘some’ de escalações do clube; entenda

Eduardo Camavinga não entra em campo pelo Real Madrid desde o dia 23 de abril. Na ocasião, diante do Getafe, o volante francês saiu com dores visíveis e, no dia seguinte, exames confirmaram uma ruptura completa no tendão abdutor da coxa esquerda. Desde então, o jogador está fora de todas as escalações e viu seu nome praticamente desaparecer das discussões sobre o time titular.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A lesão veio em um momento crucial da temporada: às vésperas da final da Copa do Rei e durante a reta decisiva da Champions League. Camavinga, que vinha sendo utilizado com frequência por Carlo Ancelotti, foi substituído ainda no primeiro tempo e não voltou a atuar. Segundo comunicado do clube, seu retorno dependeria da evolução clínica - mas, quase três meses depois, ele segue afastado.

Camavinga se recupera em silêncio e vê concorrência no Real Madrid crescer

Apesar de ter viajado com o elenco para o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, Camavinga não atuou. A comissão técnica optou por mantê-lo treinando em separado, visando sua recuperação física para a pré-temporada europeia. Durante o torneio, a ausência do camisa 6 foi praticamente ignorada pelas análises táticas e comentários em torno do time, que agora é comandado por Xabi Alonso.

Camavinga em ação pelo Real Madrid na temporada 2024/25 (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Enquanto isso, o meio-campo do Real Madrid tem sido moldado por nomes como Tchouaméni, Valverde, Arda Güler e Jude Bellingham, que alterna entre a linha de frente e o setor criativo. Com esse cenário, Camavinga começa a temporada 2025/26 em desvantagem.

Desde novembro de 2023, o francês sofreu seis lesões musculares - três delas com mais de 40 dias de ausência. Além disso, sua versatilidade acabou jogando contra: atuou como lateral-esquerdo em vários jogos, posição que não é sua de origem, e que o impediu de se firmar de vez no meio-campo. Ainda assim, a diretoria e a comissão técnica veem potencial no jovem de 22 anos, revelado pelo Rennes. Sua quinta temporada em Madri será decisiva.

