Salah é eleito o Melhor Jogador da Premier League

Mohamed Salah, astro do Liverpool, foi eleito o Melhor Jogador da Temporada da Premier League. O egípcio, que foi o grande jogador dos Reds, protagonista da equipe na conquista do Campeonato Inglês, ergue o prêmio pela primeira vez desde 2017/18. É a segundo vez que o atacante recebe a honraria na carreira.

Liderando o Liverpool ao seu 21º título do Campeonato Inglês, Mohamed Salah recebeu o prêmio de Melhor Jogador da Temporada da Premier League. O astro disputava com dois companheiros dos Reds: Virgil van Dijk e Gravenberch. Além da dupla, Declan Rice, do Arsenal, Alexander Isak, do Newcastle, Mbeumo, do Brentford, e Morgan Gibbs-White e Chris Wood, ambos do Nottingham Forest. A decisão do prêmio foi baseada na combinação de votos do público e com um painel de especialistas do futebol inglês.

Na competição, o egípcio foi o grande expoente, realizando 37 jogos, marcando 28 gols e distribuindo 18 assistências na Premier League. Salah termina o Campeonato como o grande artilheiro, com uma distância de cinco gols para o segundo colocado e também como o maior garçom, também com uma distância de cinco passes para gol.

Nesta temporada, o jogador também se tornou o jogador estrangeiro com mais gols na história da Premier League. Salah ultrapassou o lendário atacante do Manchester City, Sergio Agüero, que tinha 184 gols na competição.

Salah aplaude torcida do Liverpool antes de jogo contra o West Ham, pela Premier League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Salah quebra recordes com a premiação

Com a temporada, Salah quebra a dominância do Manchester City na competição. É a primeira vez desde 2018/19 que um jogador da equipe não é eleito o Melhor Jogador da Premier League. Além disso, uma sequência de quatro títulos seguidos na Premier League é quebrado com o título do Liverpool.

Junto a isso, Salah entra em uma seleta lista de jogadores a receber o prêmio duas vezes. O egípcio se iguala a Thierry Henry (03/04 e 05/05), Cristiano Ronaldo (06/07 e 07/08), Nemanja Vidic (08/09 e 10/11) e Kevin de Bruyne (19/20 e 21/22).

