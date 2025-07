Enquete Lance!: a parceria entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo vai dar certo?

Nesta segunda-feira (14), Jorge Jesus foi anunciado como novo treinador do Al-Nassr. O treinador, inclusive, afirmou que Cristiano Ronaldo foi determinante na decisão. Diante deste cenário, o Lance! realizou uma enquete no canal no Whatsapp Lance! Futebol Internacional para saber a opinião dos torcedores sobre o tema. A maioria que votou pensa que a parceria entre os portugueses vai ser vitoriosa.

A pergunta da enquete foi: a parceria entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo vai dar certo no Al-Nassr? As opções foram as seguintes:

Sim! Os dois são craques

Não! Vai ter guerra de ego

A resposta "Sim! Os dois são craques" venceu a enquete com 84% dos votos. A opção "Não! Vai ter guerra de ego" recebeu apenas 16% dos votos. A votação foi encerrada às 19h (de Brasília) da segunda-feira (14).

Jorge Jesus foi anunciado pelo Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus foi anunciado pelo Al-Nassr (Foto: Reprodução)

A partir da próxima temporada, Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo trabalharão juntos pela primeira vez. O Al-Nassr anunciou, na tarde desta segunda-feira (14), a contratação do treinador lusitano, em contrato válido por uma temporada, até o fim do primeiro semestre de 2026.

Jesus estava livre no mercado após deixar justamente o rival Al-Hilal, no decorrer de 2024/25. Na ocasião, não conseguiu repetir a temporada histórica anterior, e caiu no início de maio após a eliminação na Champions Asiática. Seu trabalho no Crescente foi marcado pelo título nacional em 2023/24, uma longa sequência de 34 vitórias - a maior da história do futebol - e seguidas vitórias sobre o Al-Nassr.

A negociação, inclusive, foi um pedido especial de CR7, que indicou o nome do ex-Flamengo à diretoria do Al-Nassr. Nas últimas semanas, o clube saudita passou por reformulações, incluindo as saídas de Majed Al-Sorour, antigo CEO, e Stefano Pioli, ex-técnico da equipe. As mudanças internas foram exigências do craque de 40 anos, que colocou condições para seguir defendendo as cores do time.