Salah ignora Liverpool e define favorito para a Premier League

O Liverpool entrou em 2025/26 buscando defender o título de Premier League conquistado na última temporada. E até o momento, a missão tem sido concluída com sucesso: vitórias nos dois primeiros compromissos, diante de Bournemouth e Newcastle.

Apesar dos triunfos, o astro dos Reds, Mohamed Salah, rechaçou qualquer tipo de favoritismo que seja destinado à equipe de Arne Slot e apontou o rival Arsenal como o candidato principal à conquista, pouco antes do clássico entre dois dos gigantes da Inglaterra.

- Eu disse algumas vezes que o Arsenal é favorito porque eles têm um time que joga junto há cinco ou seis anos. Entendem o jogo de cada companheiro e têm um treinador (Mikel Arteta) que está com eles nesse tempo. Quando o time está unido há um longo tempo, isso se torna mais fácil - apontou o egípcio.

Questionado sobre uma possível comparação dos Gunners com o Manchester City de Pep Guardiola, que ganhou as quatro edições anteriores a 2024/25, Salah apontou as mudanças no elenco como cruciais para a perda do favoritismo.

- Times como o City e nós, por exemplo, mudam muitos jogadores, o que, às vezes, se torna complicado. Um time que tem o Pep Guardiola como técnico sempre é favorito, nas na minha opinião, para essa temporada, o Arsenal é o número 1 - afirmou Mohamed.

⚔️ Liverpool e Arsenal fazem dérbi pela Premier League

Salah estará disponível para Arne Slot neste domingo (31), no principal jogo da terceira rodada da Premier League. O Liverpool recebe o Arsenal em Anfield às 12h30 (de Brasília); os dois times têm seis pontos, o que leva o duelo a ser direto pela liderança da liga, atualmente detida pelo Chelsea, que tem sete pontos, mas já jogou na rodada.

Salah é a esperança do Liverpool para o confronto com o Arsenal, pela Premier League (Foto: Paul Ellis/AFP)

