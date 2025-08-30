menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Astro do United comparece a jogo de rival na Premier League

Visita à capital por parte do atleta se deve a uma iminente transferência

Alejandro Garnacho - Manchester United
imagem cameraJogadores do United lamentam derrota na Europa League (Foto: Josep Lago/AFP)
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/08/2025
09:10
  • Matéria
O confronto entre Chelsea e Fulham, pela terceira rodada da Premier League, recebeu a visita de um jogador do Manchester United. O atacante Alejandro Garnacho foi visto nas tribunas do Stamford Bridge pelas câmeras presentes no local acompanhando o duelo.

➡️ Técnico do Manchester United, Rúben Amorim desabafa: 'Às vezes quero sair'

O motivo da ida do argentino à capital britânica se deve à iminente transferência para os Blues. Segundo a imprensa europeia, o acordo está próximo de ser oficializado, e Garnacho decidiu comparecer ao confronto para se ambientar com o novo clube.

👀 Veja momento em que Garnacho é flagrado em jogo do Chelsea na Premier League

As conversas entre as partes já estavam em andamento desde julho, e se intensificaram após o título dos Blues no Mundial de Clubes. A tendência é que o clube desembolse cerca de 40 milhões de libras esterlinas (R$ 293,1 milhões na cotação atual) para ter Garnacho em seu elenco.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Alejandro chegou ao United em 2020, quando deixou a base do Atlético de Madrid e se transferiu para as categorias inferiores dos Red Devils. Sua estreia pelos profissionais aconteceu justamente em um clássico diante do Chelsea, quando entrou já na reta final do empate por 1 a 1, em abril de 2022. Ao todo, foram 144 jogos, com 26 gols e 22 assistências.

Alejandro Garnacho - Manchester United
Alejandro Garnacho trocará um rival pelo outro na Premier League (Foto: Josep Lago/AFP)

Para ter a chegada de Garnacho, a diretoria londrina precisou se livrar de outras peças de ataque. Christopher Nkunku foi o primeiro, sendo anunciado neste sábado (30) pelo Milan; a próxima saída é a de Nicolas Jackson, que deve rumar para o Bayern de Munique nas próximas horas.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

