Astro do United comparece a jogo de rival na Premier League
Visita à capital por parte do atleta se deve a uma iminente transferência
O confronto entre Chelsea e Fulham, pela terceira rodada da Premier League, recebeu a visita de um jogador do Manchester United. O atacante Alejandro Garnacho foi visto nas tribunas do Stamford Bridge pelas câmeras presentes no local acompanhando o duelo.
O motivo da ida do argentino à capital britânica se deve à iminente transferência para os Blues. Segundo a imprensa europeia, o acordo está próximo de ser oficializado, e Garnacho decidiu comparecer ao confronto para se ambientar com o novo clube.
👀 Veja momento em que Garnacho é flagrado em jogo do Chelsea na Premier League
As conversas entre as partes já estavam em andamento desde julho, e se intensificaram após o título dos Blues no Mundial de Clubes. A tendência é que o clube desembolse cerca de 40 milhões de libras esterlinas (R$ 293,1 milhões na cotação atual) para ter Garnacho em seu elenco.
Alejandro chegou ao United em 2020, quando deixou a base do Atlético de Madrid e se transferiu para as categorias inferiores dos Red Devils. Sua estreia pelos profissionais aconteceu justamente em um clássico diante do Chelsea, quando entrou já na reta final do empate por 1 a 1, em abril de 2022. Ao todo, foram 144 jogos, com 26 gols e 22 assistências.
Para ter a chegada de Garnacho, a diretoria londrina precisou se livrar de outras peças de ataque. Christopher Nkunku foi o primeiro, sendo anunciado neste sábado (30) pelo Milan; a próxima saída é a de Nicolas Jackson, que deve rumar para o Bayern de Munique nas próximas horas.
