Hansi Flick defende permanência de jogador no Barcelona: ‘O coração diz’
Atleta esteve perto de saída e deve definir situação nos próximos dias de janela
Uma das novelas mais arrastadas da janela de transferências do verão europeu é a possível saída de Fermín López do Barcelona. O meia-atacante, em busca de mais minutos e protagonismo, chegou a ter conversas avançadas com o Chelsea e deve tomar uma decisão nos próximos dias.
Em entrevista coletiva que antecede o confronto com o Rayo Vallecano, por La Liga, o técnico blaugrana Hansi Flick foi sincero sobre a situação e declarou que deseja a permanência do atleta no elenco para 2025/26.
- Até o momento, ele está conosco. Já conversei com ele e tenho certeza de que ficará, mas não sei o que vai acontecer, teremos que esperar para ver. Ficarei feliz quando a janela fechar. Dei minha opinião a ele, e é algo que fica entre nós. Estou focado no meu time e feliz por ele estar no Barça. É um jogador importante, seu estilo é diferente e pode nos ajudar muito - revelou o comandante.
🌌 Trajetória de Fermín López no Barcelona de Hansi Flick em 2025/26
Fermín foi titular na abertura da temporada por parte dos Blaugranas, mas saiu no intervalo do confronto com o Mallorca. Depois, em visita ao Levante, ficou no banco de reservas durante os 90 minutos, mas segue sendo considerado como importante pelo treinador.
- Ele é um jogador agressivo em campo, tanto com a bola quanto contra ela. Mesmo na última linha, ajuda a criar espaços, faz gol, dá assistência... se estiver em campo e de bom humor, é ótimo. O coração dele diz Barcelona, aqui ele está em casa, feliz - completou Flick.
A tendência é que Fermín López seja relacionado por Hansi Flick para o confronto com o Rayo. A bola rola para o duelo entre as duas equipes no Campo de Vallecas neste domingo (31), às 16h30 (de Brasília).
