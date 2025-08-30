menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Hansi Flick defende permanência de jogador no Barcelona: ‘O coração diz’

Atleta esteve perto de saída e deve definir situação nos próximos dias de janela

Hansi Flick - Barcelona
imagem cameraHansi Flick, técnico do Barcelona (Foto: Manaure Quintero/AFP)
715bf623-e909-44de-a9b5-72b99ff8610d_WhatsApp-Image-2025-02-10-at-12.59.17-1-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/08/2025
12:24
  • Matéria
  • Mais Notícias

Uma das novelas mais arrastadas da janela de transferências do verão europeu é a possível saída de Fermín López do Barcelona. O meia-atacante, em busca de mais minutos e protagonismo, chegou a ter conversas avançadas com o Chelsea e deve tomar uma decisão nos próximos dias.

continua após a publicidade

Relacionadas

Ídolo do Chelsea manda recado a Estêvão: ‘Eles não vão ser como eu’

Em entrevista coletiva que antecede o confronto com o Rayo Vallecano, por La Liga, o técnico blaugrana Hansi Flick foi sincero sobre a situação e declarou que deseja a permanência do atleta no elenco para 2025/26.

- Até o momento, ele está conosco. Já conversei com ele e tenho certeza de que ficará, mas não sei o que vai acontecer, teremos que esperar para ver. Ficarei feliz quando a janela fechar. Dei minha opinião a ele, e é algo que fica entre nós. Estou focado no meu time e feliz por ele estar no Barça. É um jogador importante, seu estilo é diferente e pode nos ajudar muito - revelou o comandante.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

🌌 Trajetória de Fermín López no Barcelona de Hansi Flick em 2025/26

Fermín foi titular na abertura da temporada por parte dos Blaugranas, mas saiu no intervalo do confronto com o Mallorca. Depois, em visita ao Levante, ficou no banco de reservas durante os 90 minutos, mas segue sendo considerado como importante pelo treinador.

continua após a publicidade

- Ele é um jogador agressivo em campo, tanto com a bola quanto contra ela. Mesmo na última linha, ajuda a criar espaços, faz gol, dá assistência... se estiver em campo e de bom humor, é ótimo. O coração dele diz Barcelona, aqui ele está em casa, feliz - completou Flick.

A tendência é que Fermín López seja relacionado por Hansi Flick para o confronto com o Rayo. A bola rola para o duelo entre as duas equipes no Campo de Vallecas neste domingo (31), às 16h30 (de Brasília).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Barcelona
Fermín López foi um dos atletas mais utilizados por Hansi Flick na última temporada do Barcelona (Foto: Divulgação/Barcelona)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias