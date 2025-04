Ex-Arsenal e Liverpool sobrevive a ataque de granada

O ex-jogador Yossi Benayoun, que atuou por Liverpool e Arsenal, sofreu um atentado de granada na própria casa com sua família, em Tel Aviv, Israel, nesse domingo (6). Felizmente, o ex-meia não foi ferido, assim como os familiares que estiveram no momento do ocorrido.

De acordo com informações da polícia local, um homem chegou de bicicleta até a frente da casa, lançou o explosivo e fugiu rapidamente. A explosão provocou um incêndio, mas o fogo foi contido a tempo. As autoridades descartaram a possibilidade de que o caso seja um atentado terrorista e considerou que a casa de Benayoun foi atacada por engano.

- Com certeza foi um engano. Não tenho dúvida que a granada não era para a minha casa. De início achei que era uma bomba de gás e por isso chamamos os bombeiros - destacou Yossi Benayoun, que também acredita que a casa foi atingida por engano.

Carreira de Yossi Benayoun

Benayoun atuou na Premier League entre os anos de 2005 e 2014, onde teve passagens por gigantes como Liverpool, Arsenal, Chelsea e também jogou em West Ham e Queens Park Rangers. Pela seleção de Israel, ele foi o jogador com mais partidas oficiais - foram 104 jogos e 24 gols. Sua aposentadoria dos campos aconteceu em 2019, pelo Beitar Jerusalém.

