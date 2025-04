O litígio travado entre o zagueiro Virgil van Dijk e o Liverpool parece finalmente estar caminhando para uma direção de felicidade. O zagueiro afirmou, após a derrota para o Fulham por 3 a 2, pela Premier League, que as conversas avançaram nas tratativas pela extensão contratual.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Estamos avançando positivamente nas negociações com o clube para um novo acordo. São discussões internas, e logo logo veremos o que vai acontecer - afirmou o defensor.

continua após a publicidade

O vínculo entre as partes, acertado em agosto de 2021, tem duração até o fim do primeiro semestre deste ano. Ciente da situação, a diretoria demorou para iniciar uma tentativa de acordo, em situação semelhante ao que vive Mohamed Salah; a dupla, porém, parece estar inclinada a continuar o ciclo no futebol inglês.

Alexander-Arnold, outro pilar do clube nos últimos anos, vive uma situação diferente. O lateral, também em fim de contrato, não deve permanecer em Anfield, e tem em sua mesa um interesse do Real Madrid. Segundo jornais europeus, Arnold e Florentino Pérez, principal mandatário merengue, já conversaram e alinharam valores para o movimento a partir de 2025-26.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Liverpool é criticado na web após definir ’11 ideal’ em Arsenal x Real

Van Dijk chegou ao Liverpool em janeiro de 2018, por mais de 84 milhões de euros (R$ 333,2 milhões na cotação da época), e rapidamente se transformou em titular indiscutível da era de Jürgen Klopp. Ao todo, são mais de 300 jogos com a camisa dos Reds, e títulos importantes conquistados nos sete anos de casa.

🔢 Números de Virgil van Dijk com a camisa do Liverpool

⚽ 313 jogos

🥅 26 gols

📤 13 assistências

🟨 25 cartões amarelos

🟥 1 cartão vermelho

🏆 Títulos: Premier League de 2019-20, FA Cup de 2021-22, EFL Cup de 2021-22 e 2023-24, Supercopa da Inglaterra de 2022, Champions League de 2018-19, Supercopa da Uefa de 2019 e Mundial de Clubes de 2019