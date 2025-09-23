Saiba quem Flamengo, São Paulo ou Palmeiras podem enfrentar na Copa Intercontinental
Foi realizada a Copa África-Ásia-Oceania, nesta terça-feira (23), no King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita. Mesmo com o favoritismo do Al-Ahli, o Pyramids surpreendeu os donos da casa e venceu por 3 a 1, com show de Fiston Mayele. Com o resultado, a equipe egípcia avança na Copa Intercontinental e pode ser adversário do campeão da Libertadores. Flamengo, Palmeiras e São Paulo são os brasileiros que seguem vivos na busca pela Glória Eterna. O encontro será possível se a equipe sul-americana derrotar o Cruz Azul, do México, nas quartas de final, em dezembro
Al-Ahli x Pyramids
A partida foi de domínio da posse de bola do Al-Ahli, que contava com o apoio da torcida. Porém, quem abriu o placar foi o Pyramids, com Mayele. Ao fim da primeira etapa, o inglês Ivan Toney furou o bloqueio dos egípcios e empatou o duelo.
No segundo tempo, brilhou a estrela de Fiston Mayele que, em contra-ataque armado pelo goleiro El-Shenawy, o centroavante superou a zaga e desempatou o duelo. Logo depois da parada técnica, o congolês aproveitou nova bobeada do Al-Ahli e ampliou a vantagem dos visitantes. Ao fim, com a torcida saudita esvaziando o estádio, o Pyramids garantiu o título da Copa África-Ásia-Oceania, que garante vaga na semifinal na Copa Intercontinental.
Situação da Libertadores
Quartas de final (IDA)
- Vélez 0x1 Racing
- Flamengo 2x1 Estudiantes
- LDU 2x0 São Paulo
- River Plate 1x2 Palmeiras
Quartas de final (VOLTA)
- Racing x Vélez - terça-feira (23), às 19h
- Estudiantes x Flamengo - quinta-feira (25), às 21h30
- São Paulo x LDU - quinta-feira (25), às 19h
- Palmeiras x River Plate - quarta-feira (25), às 21h30
Copa Intercontinental
No dia 10 de dezembro, será realizado o "Derby das Américas", entre o Cruz Azul (campeão da Copa dos Campeões da Concacaf) e o campeão da Copa Libertadores da América, que ainda está nas quartas de final. O vencedor do duelo encara o Pyramids, no dia 13, em valendo vaga para encarar o PSG, no dia 17, pela Copa Intercontinental da Fifa.
