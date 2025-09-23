menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Saiba quem Flamengo, São Paulo ou Palmeiras podem enfrentar na Copa Intercontinental

Pyramids supera Al-Ahli e avança na Copa Intercontinental

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/09/2025
17:56
Atualizado há 1 minutos
Real Madrid é campeão da Copa Intercontinental
imagem cameraTroféu da Copa Intercontinental da Fifa (Foto: Mahmud HAMS / AFP)
Foi realizada a Copa África-Ásia-Oceania, nesta terça-feira (23), no King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita. Mesmo com o favoritismo do Al-Ahli, o Pyramids surpreendeu os donos da casa e venceu por 3 a 1, com show de Fiston Mayele. Com o resultado, a equipe egípcia avança na Copa Intercontinental e pode ser adversário do campeão da Libertadores. Flamengo, Palmeiras e São Paulo são os brasileiros que seguem vivos na busca pela Glória Eterna. O encontro será possível se a equipe sul-americana derrotar o Cruz Azul, do México, nas quartas de final, em dezembro

Al-Ahli x Pyramids

A partida foi de domínio da posse de bola do Al-Ahli, que contava com o apoio da torcida. Porém, quem abriu o placar foi o Pyramids, com Mayele. Ao fim da primeira etapa, o inglês Ivan Toney furou o bloqueio dos egípcios e empatou o duelo.

No segundo tempo, brilhou a estrela de Fiston Mayele que, em contra-ataque armado pelo goleiro El-Shenawy, o centroavante superou a zaga e desempatou o duelo. Logo depois da parada técnica, o congolês aproveitou nova bobeada do Al-Ahli e ampliou a vantagem dos visitantes. Ao fim, com a torcida saudita esvaziando o estádio, o Pyramids garantiu o título da Copa África-Ásia-Oceania, que garante vaga na semifinal na Copa Intercontinental.

Mayele marcou três vezes na vitória do Pyramids, na Copa Intercontinental (Foto: Divulgação/Pyramids)
Situação da Libertadores

Quartas de final (IDA)

  • Vélez 0x1 Racing
  • Flamengo 2x1 Estudiantes
  • LDU 2x0 São Paulo
  • River Plate 1x2 Palmeiras

Quartas de final (VOLTA)

  • Racing x Vélez - terça-feira (23), às 19h
  • Estudiantes x Flamengo - quinta-feira (25), às 21h30
  • São Paulo x LDU - quinta-feira (25), às 19h
  • Palmeiras x River Plate - quarta-feira (25), às 21h30

Copa Intercontinental

No dia 10 de dezembro, será realizado o "Derby das Américas", entre o Cruz Azul (campeão da Copa dos Campeões da Concacaf) e o campeão da Copa Libertadores da América, que ainda está nas quartas de final. O vencedor do duelo encara o Pyramids, no dia 13, em valendo vaga para encarar o PSG, no dia 17, pela Copa Intercontinental da Fifa.

Real Madrid é campeão da Copa Intercontinental
Real Madrid foi campeão da Copa Intercontinental sobre o Pachuca (Foto: Mahmud HAMS / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

