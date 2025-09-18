O São Paulo foi derrotado por 2 a 0 pela LDU. A partida desta quinta-feira, 18 de setembro, foi válida pela ida das quartas de final da Copa Libertadores. Disputada no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, ocorreu a mais de 2,8 mil metros de altitude.

Com o resultado, o Tricolor mantém um tabu que perdura desde 2004: nas quatro vezes em que enfrentou a LDU em Quito, não venceu. A vaga será decidida no Morumbis na próxima semana.

Para avançar, o São Paulo precisa vencer por três gols de diferença. Vitória por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

Como foi o jogo?

A altitude era a grande inimiga. Antes da partida, a altitude condicionou algumas decisões em campo. A pouco mais de 2,8 mil metros acima do nível do mar, Ferreirinha começou no banco, ao contrário do previsto. Crespo optou por Luciano e Rigoni como dupla de ataque, dois atacantes de mobilidade. Os primeiros dez minutos se desenharam assim.

Nos primeiros dez minutos, o São Paulo manteve a posse e controlou o jogo. Emiliano Rigoni arriscou um chute forte, que saiu longe. Em contra-ataque, a LDU respondeu.

Aos 14 minutos, Bryan Ramírez se antecipou. Em lançamento às costas da defesa, Cédric não acompanhou e, com um toque, a equipe equatoriana abriu o placar, sem chance de defesa para Rafael.

Bryan Ramirez abriu o placar contra o São Paulo (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

O ritmo do São Paulo caiu. Após o domínio nos minutos iniciais, a equipe mudou de postura. O Tricolor mantinha a posse, mas tinha dificuldades na criação. Luciano atuava distante de Rigoni e as chances não surgiam. O primeiro tempo terminou nesse ritmo, com vantagem de um gol para a LDU.

Na volta do intervalo, Maílton entrou no lugar de Cédric, que sentiu desconforto estomacal. Com características mais ofensivas, Maílton mudou a dinâmica da partida. Arriscou duas finalizações em lances de bola parada.

No ataque, a dupla formada por Rigoni e Luciano ainda dialogava mal. Rigoni arriscou alguns chutes; um dos principais, aos 20 minutos do segundo tempo, parou nas mãos do goleiro Gonzalo Valle.

Pelo lado da LDU, o jogo ficou mais truncado. A equipe parou de pressionar e reduziu o ritmo ao longo do segundo tempo.

(Foto: Rodrigo Buendia / AFP)

Ferreirinha saiu do banco no lugar de Rigoni, encontrou espaços na defesa da LDU e arriscou um chute perigoso, mas não bastou. Mesmo com o São Paulo melhor na partida, o Tricolor falhou novamente na saída de bola. Desta vez, Arboleda não conseguiu cortar, e Estrada, que havia entrado há poucos minutos, marcou o segundo gol.

Maílton, em sua estreia, tentou reagir e arriscou uma finalização perigosa quase no final do jogo, mas todas foram bloqueadas pela defesa da LDU. A equipe brasileira passou por sufoco até o final do jogo. Após levar os gols em falhas individuais, seguiu com falhas que quase prejudicavam a equipe. Em uma destas, Estrada quase marcou mais um.

O Tricolor não conseguiu reduzir a desvantagem e volta para casa com dois gols de desvantagem.

O que vem por aí?

O São Paulo volta a campo no domingo, dia 21 de setembro. A equipe enfrenta o Santos em um clássico pelo Brasileiro na Vila Belmiro. A LDU joga no mesmo dia contra a Universidad Católica. As equipes voltam a se encontrar para decidir as quartas da Libertadores na quinta que vem, dia 25 de setembro, no Morumbis.

✅ FICHA TÉCNICA

LDU 2 x 0 SÃO PAULO

JOGO DE IDA - QUARTAS DE FINAL - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, dia 16 de setembro de 2025

📍 Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, Equador

⚽ Gols: Bryan Ramírez (1-0), Estrada (2-0)

🟨Cartão Amarelo: Arboleda (SAO), Quiñónez (LDU)

🟥Cartão Vermelho:

🟨 Árbitro: Yael Falcon (ARG)

🚩 Assistentes: Facundo Rodriguez (ARG) e José Savorani (ARG)

🖥️ VAR: Jorge Baliño (ARG)

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric (Maílton), Pablo Maia, Bobadilla (Rodriguinho), Marcos Antônio e Enzo; Luciano e Rigoni (Ferreira).

LDU (Técnico: Tiago Nunes)

Gonzalo Valle; Gian Franco Allala, Ricardo Ade, e Leonel Quinonez; Quintero (Cuero), Carlos Gruezo e Bryan Ramirez; Villamil e Cornejo (Minda); Alzugaray e Jeison Medina (Cabeza) (Estrada).