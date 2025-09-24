Jornalista espanhol lança polêmica: ‘Xabi Alonso é melhor que Ancelotti?’
Real Madrid é líder de La Liga com início perfeito
O Real Madrid, comandado por Xabi Alonso, segue sem derrotas na temporada e acumulou a sexta vitória consecutiva em La Liga após o jogo contra o Levante. O desempenho fez crescer as comparações com o trabalho de Carlo Ancelotti, mas vozes do rádio e da análise esportiva pedem cautela antes de rotular a gestão do técnico basco.
➡️ Xabi Alonso está perto de igualar recorde de Luxemburgo no Real Madrid
Paco González, diretor do programa espanhol "Tiempo de Juego", foi pergutado se Xabi Alonso é melhor que Ancelotti. Na resposta, o jornalista pediu prudência ao avaliar a campanha dos treinadores e frisou que os parâmetros usados para medir treinadores em clubes do porte do Real Madrid vão além das partidas corriqueiras: títulos, desempenho ao longo da temporada e, sobretudo, os resultados em confrontos decisivos.
— Tenho que dizer que o primeiro teste de verdade é no sábado. Treinador do Real Madrid é medido pelos títulos; no caminho até eles, é avaliado pelo jogo e pelos resultados. E, em terceiro lugar, pelos grandes clássicos, porque são as derrotas que mais doem. Esse será o primeiro — afirmou o jornalista.
Duelo contra o Atlético de Madrid
O clássico contra o Atlético de Madrid, no sábado (27), às 11h15, no Metropolitano, será encarado como um divisor de águas por parte da imprensa e da torcida. Além de confrontar rivais diretos na tabela, o jogo oferece ao treinador uma oportunidade para demonstrar consistência em partidas de pressão e validar, ou não, as expectativas alimentadas pelas vitórias iniciais, que colocaram os Merengues na liderança.
