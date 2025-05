Rúben Amorim faz forte desabafo no United: ‘Envergonhado’

Escolhido por Jim Ratcliffe para comandar o Manchester United de volta ao caminho de títulos, Rúben Amorim vem encontrando dificuldades em obter sucesso nos Diabos Vermelhos. Contratado em novembro, já com a temporada em andamento, o português liderou o time para uma de suas piores campanhas na história da Premier League. Em exclusiva à "Sky Sports", Rúben fez forte desabafo.

— Me sinto envergonhado. Em 26 jogos nós vencemos apenas seis. Algo está errado na forma com que estamos jogando futebol. Mas nem sempre é pelo jeito com que jogamos na parte tática e técnica. Mas sim da forma com que competimos, o jeito que sofremos e ficamos frustrados porque estamos perdendo. São essas coisas que precisamos melhorar — iniciou.

— Não está tudo bem em perder, não está tudo bem em empatar. Não importa se conseguimos ou não mudar nossa posição no campeonato. Esse sentimento não diz respeito a confiança, é sobre acreditar e entender que estamos no Manchester United e não queremos ser os piores da liga. Nossa colocação atual é inaceitável para mim. Não é questão de falta de confiança, é a falta de algo mais profundo — completou.

Mesmo na final da Europa League, onde pode conseguir vaga para a Liga dos Campeões da próxima temporada, o United perdeu seu último jogo para o West Ham e chegou a 13 derrotas na Premier League desde que Rúben Amorim assumiu o clube. O resultado coloca a equipe na 16ª colocação, apenas duas acima da zona de rebaixamento.

São diversas as marcas negativas que o clube vem quebrando ao longo da temporada na Premier League. A mais recente foi atingida contra o West Ham, já que os Diabos Vermelhos chegaram a sete jogos sem vencer, igualando a maior sequência na história do clube. O próximo compromisso é nesta sexta-feira (17), contra o Chelsea, pela penúltima rodada.

Pior temporada do United na Premier League

Sem poder superar o 13º lugar na atual temporada, o United terminará com a sua pior colocação na história da Premier League. Antes, a marca negativa era o oitavo lugar em 2023/24. Já no quesito de pontuação, os Diabos Vermelhos também caminham para quebrar recorde, já que estão com 39 pontos e a pior marca anterior era de 58 em 2021/22.

Além do clássico contra o Chelsea nesta sexta, o United terá apenas mais um jogo na competição, sendo ele contra o Aston Villa, no dia 25 de maio. Antes, a equipe decide a Europa League, na quarta-feira (21), contra o Tottenham.

