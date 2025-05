Ruben Amorim fala em tom de despedida no United: ‘Temos que ir embora’

Após mais uma derrota do Manchester United na temporada - a 17ª na Premier League - o treinador Ruben Amorim falou em um possível saída do clube, caso os Red Devils não mudem sua cultura. Neste domingo, o United perdeu para o West Ham por 2 a 0 e ocupa a 16ª colocação no Campeonato Inglês. O time, contudo, disputa a final da Europa League contra o Tottenham no dia 21, às 16h.

— Neste clube não importa ganhar ou perder na Europa League. Os problemas são muito maiores. E se não for possível corrigir isso? É algo a trabalhar dentro e fora do campo. Se não conseguirmos, temos que ir embora e dar lugar a outros. Todos nós — categorizou o treinador.

A passagem de Ruben Amorim pelo Manchester United ainda não completou uma temporada. O treinador chegou do Sporting, de Portugal, em novembro de 2024, já na décima segunda rodada desta edição da Premier League. O português não conseguiu fazer o time engrenar na competição, e faz uma das piores campanhas da história do clube no Campeonato Inglês. Perguntado sobre, o treinador avaliou se é o melhor para o Manchester United jogar a próxima Champions ou não.

— Estamos mostrando no final desta temporada que jogar a Premier League e a Champions League é a lua para nós. E então não estou preocupado com a final. Eles estarão focados e não sei o que é melhor. Se é jogar a Champions League ou não — concluiu Ruben Amorim.

Manchester United de Ruben Amorim joga a final da Europa League

Casemiro celebra gol com a camisa do Manchester United, comandado por Ruben Amorim, diante do Athletic Bilbao (Foto: Oli Scarff/AFP)

Apesar da fracassada temporada na Premier League, o Manchester United de Ruben Amorim está na final da Europa League. Os Red Devils passaram do Athletic Bilbao, da Espanha, após vencer o jogo da volta da semifinal da competição por um sonoro 4 a 1 nesta quinta-feira (8), em Old Trafford. O time enfrenta o Tottenham na próxima quarta-feira (21), às 16h (de Brasília) na decisão da competição europeia.