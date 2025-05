Vivendo boa fase no Manchester United, o futuro de Casemiro na equipe é uma incógnita. A saída do astro era tratada como iminente na próxima janela, no entanto, após grandes atuações decisivas na Europa League, uma permanência do brasileiro passou a ser considerada por Rubén Amorim e sua comissão técnica.

Conforme noticiado no jornal britânico "The Sun", o treinador Rúben Amorim está reconsiderando a permanência de Casemiro na equipe do Manchester United. Segundo o portal, o técnico português, acredita que o brasileiro pode desempenhar um papel importante na reconstrução do clube na próxima temporada.

Casemiro celebra gol com a camisa do Manchester United diante do Athletic Bilbao (Foto: Oli Scarff/AFP)

A experiência e versatilidade de Casemiro, para Rúben Amorim, poderia ser um fator-chave na sua permanência. O jogador tem sido extremamente decisivo na Europa League, marcando gol e dando assistência, além da sua capacidade de liderança e regularidade defensiva na competição. Tais características seriam essenciais para recuperar a confiança e o sucesso em Old Trafford. O contrato de brasileiro expira ao fim da temporada 2025/26.

Casemiro quer continuar no Manchester United

Se por um lado os Red Devils avaliam a permanência do brasileiro, Casemiro já manifestou o desejo de ficar no Manchester United. O astro já deixou claro que quer cumprir o seu contrato com o time, deixando claro o comprometimento com o clube. Além disso, o jogador está feliz com a sua vida na Inglaterra.

- Quero ajudar no que puder, estarei lá. Essa é a minha mentalidade. Eu ganhei o que ganhei. Mas eu sempre quero mais - afirmou Casemiro.

No entanto, apesar da grande atuação de contra o Athletic Bilbao, e no mata-mata da Europa League terem dado uma chance de permanecer no Manchester United, o futuro de Casemiro ainda não está decidido. Há rumores sobre possíveis interesses de times dos Estados Unidos e da Arábia Saudita no brasileiro.

