Manchester United e Tottenham faturam bolada com vaga na final da Europa League

Manchester United e Tottenham garantiram uma fortuna ao se classificarem para a final da Europa League. No confronto das semifinais, os Reds já haviam vencido o Athletic Bilbao na Espanha e garantiram vaga na decisão com outra vitória em casa. Por outro lado, os Spurs foram vitoriosos na partida de ida contra o Bodö/Glimt e também foram superiores no jogo de volta. O Lance!Biz te mostra quanto os rivais faturaram com a vaga na final.

Solanke comemorando o primeiro gol da partida, entre Tottenham e Bodo/Glimt (Foto: Reprodução/X)

Ao avançar à final da competição continental, os clubes ingleses faturaram, pelo menos, 7 milhões de euros (cerca de R$ 45,5 milhões). O campeão da competição ganha um adicional de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 38,2 milhões), totalizando 13 milhões de euros (cerca de R$ 84,5 milhões) só na última fase.

Veja as premiações das fases da Europa League

Fase de liga : 4,25 milhões de euros (R$ 27,6 milhões)

: 4,25 milhões de euros (R$ 27,6 milhões) Playoffs de mata-mata : 300 mil euros (R$ 2 milhões)

: 300 mil euros (R$ 2 milhões) Oitavas de final : 1,8 milhão de euros (R$ 11,5 milhões)

: 1,8 milhão de euros (R$ 11,5 milhões) Quartas de final : 2,5 milhões de euros (R$ 16,1 milhões)

: 2,5 milhões de euros (R$ 16,1 milhões) Semifinal : 4,2 milhões de euros (R$ 27,3 milhões)

: 4,2 milhões de euros (R$ 27,3 milhões) Vice-campeão : 7 milhões de euros (R$ 45,5 milhões)

: 7 milhões de euros (R$ 45,5 milhões) Campeão: 13 milhões de euros (R$ 84,5 milhões)

Resultados das semifinais

Manchester United x Athletic Bilbao

Em mais uma noite mágica europeia, o time de Rúben Amorim goleou o Athletic Bilbao por 4 a 1, em Old Trafford. O clube inglês se classificou depois de já ter triunfado por 3 a 0 no País Basco. Os Reds buscam faturar o segundo título de Europa League após vencer a competição em 2017, oito anos atrás.

Jogadores do Manchester United comemoram gol marcado (Foto: Oli Scarff/AFP)

Tottenham x FK Bodø/Glimt

O Tottenham venceu o FK Bodø/Glimt por 2 a 0 em um jogo de ritmo lento, válido pela partida de volta das semifinais, disputado nesta quinta-feira (8), no Aspmyra Stadion, na Noruega. O primeiro gol foi marcado de cabeça por Solanke, enquanto Pedro Porro ampliou em lance curioso no segundo tempo.