Protagonista do Betis, Antony não escondeu sua felicidade com a classificação da equipe espanhola à final da Conference League. No entanto, o brasileiro se emocionou e relembrou as recentes dificuldades vividas no Manchester United.

- Estou muito feliz. Minha família e eu sabemos o que passamos há três, quatro meses para viver o que estamos vivendo hoje. Estou vivendo um sonho, porque muitas coisas aconteceram. Chorei muito com minha mãe, minha esposa, meus irmãos, porque passamos momentos muito difíceis para estar desfrutando esse momento - disse em entrevista à "Movistar".

Apesar da euforia com a classificação com o Betis à final da Conference League, Antony alertou para as dificuldades encontradas contra a Fiorentina. O brasileiro pediu mais atenção com as bolas paradas, mas celebrou a vaga na decisão.

- Em um jogo muito difícil, tínhamos que ter mais atenção na bola parada. Não pode acontecer novamente, mas em uma semifinal ocorre de tudo. Marcamos, fizeram dois gols na gente, mas o importante é que estamos juntos. Esse grupo, os jogadores, a comissão, é incrível, assim é o vestiário.

No dia 28 de maio, Betis e Antony tem compromisso marcado contra o Chelsea, pela final da Conference League, na Polônia. Essa é a oportunidade do clube e do brasileiro conquistarem o primeiro título continental de suas histórias.