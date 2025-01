O PSG venceu o Monaco, por 1 a 0, e garantiu o 12º título da Supercopa da França, na tarde deste domingo (5). Dembelé marcou o gol nos acréscimos, que assegurou a vitória da equipe de Paris no Estádio 974, no Qatar.

Como foi o jogo?

PSG e Monaco fizeram uma partida equilibrada nas duas etapas. A equipe parisiense teve ligeira vantagem sobre o adversário.

A primeira oportunidade do PSG foi somente aos 21 minutos do primeiro tempo. Dembelé chutou da entrada da área e obrigou Philipp Kohn a fazer uma grande defesa. Um pouco depois, Vitinha tirou tinta da trave.

No segundo tempo, o Monaco tentou se lançar mais ao ataque com Bem Seghir. O meia arrancou um escanteio após um chute no canto de esquerdo de Donnarumma. Minutos depois, Vanderson acertou a trave.

A partir daí, a final ficou mais nervosa e com os times pouco arriscando. Porém, ao final, Fabián Ruiz acerta um passe, que cruza praticamente toda a área, e Dembelé aparece sozinho para abrir o placar e garantir o 12º título do PSG na Supercopa da França.

PSG venceu o Monaco na final da Supercopa da França (Foto: Mahmud Hams/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

PSG 1 x 0 MONACO

FINAL - SUPERCOPA DA FRANÇA

📆 Data e horário: domingo, 5 de janeiro de 2025, às 13h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio 974, no Qatar.

🥅 Gols: Dembelé (47' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Nuno Mendes e Barcola (PSG); Vanderson (MON).

⚽ ESCALAÇÕES

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Vitinha e João Neves (Fabián Ruiz); Lee Kang-In (Barcola), Desire Doue (Gonçalo Ramos) e Dembelé.

MONACO (Técnico: Adi Hutter)

Philipp Kohn; Vanderson (Jordan Teze), Kehrer, Salisu e Caio Henrique; Golovin (Camara), Zakaria, Akliouche (Magassa), Ben Seghir e Minamino; Ilenikhena (Embolo).