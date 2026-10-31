O zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, foi vítima de um roubo em sua residência em La Moraleja, em Madri, durante o Clássico do último domingo entre os merengues e o Barcelona. Mais de 350 mil euros (cerca de R$ 2 milhões) em relógios e joias foram levados enquanto familiares acompanhavam a partida no andar inferior da casa, de acordo com o jornal "Marca".

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O crime aconteceu entre 21h e 22h (horário local), durante o primeiro tempo do confronto entre Real Madrid e Barcelona, quando Militão estava no banco de reservas. Pelo menos dois assaltantes invadiram um dos cômodos superiores da residência do jogador, aproveitando a distração dos familiares que assistiam ao jogo no andar de baixo.

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Entre os itens subtraídos, Militão sentiu falta de um relógio Rolex avaliado em 53 mil euros e um Richard Mille estimado em cerca de 170 mil euros. Além disso, foram levadas três bolsas da marca Chanel, avaliadas em aproximadamente 15 mil euros, e joias da Cartier, incluindo anéis e pulseiras, que somam cerca de 25 mil euros. Outros acessórios, como braceletes e malas, também foram roubados, elevando o prejuízo total para mais de 350 mil euros.

A polícia foi acionada e compareceu ao local junto com a segurança privada do condomínio. Os moradores da casa não perceberam a invasão no momento, mas, ao inspecionar o quarto de Militão, encontraram os pertences revirados, confirmando o furto.

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As autoridades seguem investigando o caso para identificar os responsáveis pelo roubo na residência do jogador.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.