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Kane perde pênalti, e Bayern tropeça para o Dortmund na Bundesliga

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PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 16:30
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Kane disputa bola com adversários em Bayern de Munique x Dortmund
Kane disputa bola com adversários em Bayern de Munique x Dortmund (Foto: Alexandra Beier/AFP)

Com pênalti perdido de Kane, o Bayern de Munique empatou em 2 a 2 com o Dortmund, pela 8ª rodada da Bundesliga, neste sábado (31). Atuando em casa, os bávaros abriram o placar com Laimer na etapa inicial. No segundo tempo, Guirassy empatou o confronto, Upamecano voltou a dar vantagem aos mandantes, mas Fábio Silva decretou a igualdade no apagar das luzes.

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Na etapa inicial, o Bayern de Munique iniciou com mais intensidade e quase abriu o placar sobre o Dortmund com um chute da entrada da área de Olise, que carimbou a trave. No entanto, os visitantes conseguiram se recompor, criar oportunidades e assustar os bávaros. Na primeira chance, Jobe Bellingham finalizou rasteiro da entrada da área, e Ulreich fez grande defesa. E aos 36 minutos, o inglês marcou um gol após uma trapalhada entre os dois zagueiros adversários, mas o gol foi anulado por uma falta de Gadou em Ulreich, o que gerou uma grande polêmica. E na jogada seguinte, o Bayern roubou uma bola no campo de ataque, Laimer tabelou com Olise, chutou, Kobel fez grande defesa, mas o austríaco pegou o rebote para estufar as redes e dar vantagem aos mandantes.

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Na volta do intervalo, o Bayern desperdiçou inúmeras chances de ampliar o placar sobre o Dortmund. No primeiro minuto, Laimer recebeu uma bola dentro da área, bateu rasteiro e Kobel esticou o braço e impediu o gol com a ponta dos dedos. Discreto na partida, Harry Kane desperdiçou uma cobrança de pênalti ao chutar no travessão. E os visitantes aproveitaram uma bobeada da defesa para empatar o confronto com Guirassy aproveitando uma bola na área e finalizando de perna direita para estufar as redes aos 14 minutos. Mas aos 20 minutos, Kane recebeu cruzamento na área, cabeceou para o meio e Upamecano chegou na pequena área para desviar e recolocar os bávaros na frente do placar. E quando a partida se encaminhava para o fim, Fábio Silva aproveitou uma bola após dividida entre Pavlovic e Karetsas, bateu cruzado e decretou o empate no duelo.

✅ Ficha técnica

Bayern de Munique 🆚 Dortmund
Bundesliga - 2ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 31 de outubro de 2026, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Allianz Arena, Munique (ALE)
🥅 Gols: Laimer, 37'/1ºT (1-0); Guirassy, 14'/2ºT (1-1); Upamecano, 20'/2ºT (2-1); Fábio Silva, 43'/2ºT (2-2).
🟨 Cartões amarelos: Bellingham (DOR); Stanisic e Laimer (BAY).
🟥 Cartões vermelhos: -

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Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Ulreich; Laimer, Upamecano, Kim Min-jae e Davies; Pavlovic, Kimmich e Saibari (Brown); Gnabry (Stanisic), Kane e Olise (Karl).

Dortmund (Técnico: Niko Kovac)
Kobel; Gadou (Ryerson), Anton e Schotterbeck; Beier (Karetsas), Veerman, Nmecha (Fábio Silva) e Svensson; Bellingham, Guyrassy e Chukwuemeka (Sabitzer).

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Kane cobra pênalti e acerta o travessão em Bayern de Munique x Dortmund
Kane cobra pênalti e acerta o travessão em Bayern de Munique x Dortmund (Foto: Alexandra Beier/AFP)
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