Kane perde pênalti, e Bayern tropeça para o Dortmund na Bundesliga
Centroavante foi homenageado após ter vencido a Bola de Ouro
Com pênalti perdido de Kane, o Bayern de Munique empatou em 2 a 2 com o Dortmund, pela 8ª rodada da Bundesliga, neste sábado (31). Atuando em casa, os bávaros abriram o placar com Laimer na etapa inicial. No segundo tempo, Guirassy empatou o confronto, Upamecano voltou a dar vantagem aos mandantes, mas Fábio Silva decretou a igualdade no apagar das luzes.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Na etapa inicial, o Bayern de Munique iniciou com mais intensidade e quase abriu o placar sobre o Dortmund com um chute da entrada da área de Olise, que carimbou a trave. No entanto, os visitantes conseguiram se recompor, criar oportunidades e assustar os bávaros. Na primeira chance, Jobe Bellingham finalizou rasteiro da entrada da área, e Ulreich fez grande defesa. E aos 36 minutos, o inglês marcou um gol após uma trapalhada entre os dois zagueiros adversários, mas o gol foi anulado por uma falta de Gadou em Ulreich, o que gerou uma grande polêmica. E na jogada seguinte, o Bayern roubou uma bola no campo de ataque, Laimer tabelou com Olise, chutou, Kobel fez grande defesa, mas o austríaco pegou o rebote para estufar as redes e dar vantagem aos mandantes.
Na volta do intervalo, o Bayern desperdiçou inúmeras chances de ampliar o placar sobre o Dortmund. No primeiro minuto, Laimer recebeu uma bola dentro da área, bateu rasteiro e Kobel esticou o braço e impediu o gol com a ponta dos dedos. Discreto na partida, Harry Kane desperdiçou uma cobrança de pênalti ao chutar no travessão. E os visitantes aproveitaram uma bobeada da defesa para empatar o confronto com Guirassy aproveitando uma bola na área e finalizando de perna direita para estufar as redes aos 14 minutos. Mas aos 20 minutos, Kane recebeu cruzamento na área, cabeceou para o meio e Upamecano chegou na pequena área para desviar e recolocar os bávaros na frente do placar. E quando a partida se encaminhava para o fim, Fábio Silva aproveitou uma bola após dividida entre Pavlovic e Karetsas, bateu cruzado e decretou o empate no duelo.
✅ Ficha técnica
Bayern de Munique 🆚 Dortmund
Bundesliga - 2ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 31 de outubro de 2026, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Allianz Arena, Munique (ALE)
🥅 Gols: Laimer, 37'/1ºT (1-0); Guirassy, 14'/2ºT (1-1); Upamecano, 20'/2ºT (2-1); Fábio Silva, 43'/2ºT (2-2).
🟨 Cartões amarelos: Bellingham (DOR); Stanisic e Laimer (BAY).
🟥 Cartões vermelhos: -
Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Ulreich; Laimer, Upamecano, Kim Min-jae e Davies; Pavlovic, Kimmich e Saibari (Brown); Gnabry (Stanisic), Kane e Olise (Karl).
Dortmund (Técnico: Niko Kovac)
Kobel; Gadou (Ryerson), Anton e Schotterbeck; Beier (Karetsas), Veerman, Nmecha (Fábio Silva) e Svensson; Bellingham, Guyrassy e Chukwuemeka (Sabitzer).
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Fora de Campo
Pênalti perdido por Harry Kane, do Bayern, gera revolta: 'Não dá'Há 1 minuto
Fora de Campo
Estrangeiros reagem à atuação de Estêvão pelo Chelsea: 'Deveria ser'Há 17 minutos
Futebol Internacional
Brasileiro do Real Madrid tem casa roubada na Espanha: prejuízo é de R$ 2 milhõesHá 32 minutos
Futebol Internacional
Surpresa da Premier League derrota o Manchester City fora de casaHá 50 minutos
Futebol Internacional
Bayern: Kompany é proibido de falar sobre futebol; entendaHá 1 hora
Futebol Internacional
Com faro de gol, ex-Vasco e Flamengo brilha em clássico na Arábia SauditaHá 1 hora
Mais LANCE!