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Surpresa da Premier League derrota o Manchester City fora de casa

Visitantes vencem com um gol de Yasin Ayari e se mantém na 3ª posição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 16:24
Atualizado há 13 minutos
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Jogadores do Brighton comemoram vitória sobre o Manchester City
Jogadores do Brighton comemoram vitória sobre o Manchester City (Foto: Darren Staples / AFP)

O Brighton conquistou uma vitória inédita sobre o Manchester City no Etihad Stadium ao vencer por 1 a 0 neste sábado (31), pela nona rodada da Premier League. O gol solitário foi marcado por Yasin Ayari aos 10 minutos do primeiro tempo.

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O Brighton iniciou a partida com uma postura ofensiva e abriu o placar cedo, aproveitando um erro do português Matheus Nunes, que tentou afastar a bola e acabou desviando para Maxim De Cuyper, que ajeitou para Ayari finalizar firme e superar o goleiro Donnarumma. Apesar da pressão intensa do Manchester City, especialmente na etapa final, o time visitante conseguiu segurar o resultado.

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O arqueiro Bart Verbruggen foi fundamental para o Brighton, realizando defesas decisivas que impediram o empate do City. No segundo tempo, o Brighton quase ampliou aos dois minutos com um cruzamento de Ayari para De Cuyper, que finalizou mal. O Manchester City respondeu com uma bomba de Iliman Ndiaye que Verbruggen defendeu, e a bola ainda acertou a trave.

O time de Enzo Maresca criou outras chances, como um cabeceio de De Cuyper defendido por Donnarumma e uma finalização de Matheus Nunes que Verbruggen evitou, com Haaland desperdiçando a sobra. Aos 30 minutos, Ndiaye teve outra oportunidade clara, mas mandou por cima do gol. O técnico do City chegou a colocar o brasileiro Allan para o aquecimento, buscando o empate.

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Foi a primeira vez que o Brighton venceu o Manchester City no Etihad Stadium em 16 confrontos pela Premier League. A equipe de Fabian Hürzeler, que já havia surpreendido ao derrotar o Arsenal por 3 a 0 em setembro, mantém a terceira colocação na tabela com o resultado.

O Manchester City, que soma 21 pontos, depende agora de um tropeço do Arsenal para continuar na liderança da competição. O time londrino enfrenta o Liverpool no domingo (1º), no Anfield, em duelo direto pelo topo da tabela.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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