O volante Hugo Moura manteve o ritmo artilheiro no futebol do Oriente Médio. Neste sábado (31/10), o ex-jogador de Vasco e Flamengo balançou as redes na vitória do Al Fayha por 4 a 1 sobre o Al Faisaly, em duelo válido pelo dérbi de Al-Majma'ah. Com o tento anotado em seu primeiro clássico no país, o camisa 5 alcançou a marca de seis gols em 13 jogos e isolou-se no topo da artilharia da equipe na temporada.

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O feito de Hugo Moura na Arábia Saudita reserva uma relação direta com seus últimos momentos no Brasil. Antes de se transferir ao exterior, o último gol marcado pelo meio-campista em solo brasileiro também ocorreu em um clássico regional: defendendo o Vasco, balançou as redes justamente contra o Flamengo, clube onde foi revelado.

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Em campo, o Al Faisaly inaugurou o marcador aos 30 minutos da etapa inicial. A reação dos donos da casa veio ainda no primeiro tempo, com Fashion Sakala igualando o placar. Após o intervalo, o Al Fayha consolidou a virada com gols de Al Sahafi e Jason. Já nos acréscimos do segundo tempo, Hugo Moura recebeu o passe dentro da grande área e concluiu para decretar o placar final. O triunfo encerrou um jejum de sete partidas sem vitórias do Al Fayha, impulsionando o clube para a 13ª posição da tabela.

Hugo Moura comemora gol pelo Al Fayha (Foto: Divulgação)

Celebração e foco na sequência do campeonato

Em declaração após o apito final, o volante celebrou o desempenho individual e o resultado coletivo:

— Fico muito feliz por mais um gol e, principalmente, pela vitória. Foi meu primeiro clássico aqui na Arábia e, mesmo sendo diferente dos jogos no Brasil, esse clima de rivalidade é universal e é sempre especial poder marcar. Agradeço a Deus pela fase que venho vivendo e também ao professor Carille e à comissão, que me deram muita confiança desde que cheguei. Agora é continuar trabalhando para ajudar o Al Fayha e buscar posições melhores na tabela — comemorou o meio-campista.

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O Al Fayha retorna aos gramados na próxima quinta-feira (05/11), quando visita o Al Qadsiah pela 13ª rodada da Liga Saudita.