Bernardo Silva vira volante e vira chave no Real Madrid de Mourinho

O Real Madrid, sob o comando de José Mourinho, parece ter encontrado a engrenagem definitiva para a temporada. A evolução tática da equipe passa diretamente pela transformação no papel de Bernardo Silva. O meia português assumiu protagonismo absoluto no esquema merengue, coroando sua ascensão com uma atuação de gala no Camp Nou diante do rival Barcelona, em duelo que confirmou a consistência do time no clássico pelo futebol internacional.

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Recuado para a volância, Bernardo Silva controla o ritmo do Real Madrid no clássico (Foto: Lluis Gene / AFP)

A consolidação do camisa 20 exigiu paciência por parte da comissão técnica. Diante de um setor ofensivo recheado de opções de velocidade e porte físico, Mourinho optou por utilizar Bernardo Silva em posição mais recuada e centralizada. O objetivo consistia em sanar a carência de lucidez na armação de jogadas observada na dupla de volantes formada por Fede Valverde e Tchouaméni. Como a função exige alto vigor físico e combate defensivo contínuo, o treinador aguardou o português atingir sua condição física ideal após as férias para escalá-lo de vez entre os onze iniciais.

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No clássico contra o Barcelona, a leitura se provou acertada. Bernardo Silva surpreendeu pelo desdobramento na marcação, bloqueando os canais de passe de Rodri e Pedri, além de qualificar a saída de bola da defesa. A dinâmica dividiu as obrigações com Tchouaméni — potencializando o desempenho do jogador francês — e garantiu liberdade para Arda Guler avançar com perigo nas proximidades da área rival.

O impacto de Bernardo Silva com a camisa do Real Madrid reflete-se com nitidez nos dados da temporada. A média de posse de bola da equipe atinge 57% com o português como titular, enquanto cai para 47% em sua ausência — a média global do clube é de 52%. Na partida diante do RB Leipzig, por exemplo, o índice chegou a expressivos 62%. Em contraste, no duelo contra a Roma, em que o atleta participou apenas dos 20 minutos finais, a posse merengue estacionou em 46%.

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Português preenche lacuna de Kroos e Modric e eleva posse merengue (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

Sem reforços pontuais para o meio-campo no mercado de transferências, a versatilidade de Bernardo Silva transformou o jogador na resposta tática que José Mourinho necessitava para preencher a lacuna histórica deixada pela era vitoriosa de Toni Kroos e Luka Modric.