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Técnico do Chelsea elogia Estêvão e lamenta gol anulado

Camisa 41 foi titular em seu primeiro jogo da Premier League com Xabi Alonso

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 13:38
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Estêvão olha para a bola no duelo entre Chelsea e Manchester United, pela Premier League
Estêvão olha para a bola no duelo entre Chelsea e Manchester United, pela Premier League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Técnico do Chelsea, Xabi Alonso elogiou a atuação de Estêvão na vitória dos Blues por 2 a 0 sobre o Manchester United, pela Premier League. O treinador revelou bastidores dos últimos dias em que foi cobrado por mais presença do brasileiro nos jogos da equipe inglesa.

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- Você me pergunta, mas às vezes não consigo te dar todas as informações. Conversamos depois do jogo contra o Tottenham e ele sabia que ia jogar hoje. Ele deu a melhor resposta possível, mostrando que merece mais, que estava preparado, e é isso que se espera de um jogador de futebol, então estou muito feliz por ele. Ele mereceu aproveitar o jogo, teve uma boa conexão com a torcida. Ele esteve muito perto de marcar aquele gol. No final, lutou muito, estava cansado, mas foi um bom dia para ele - disse em coletiva.

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Além de lamentar um gol anulado de Estêvão na etapa final, Xabi Alonso citou os pontos em que o brasileiro se destacou dentro das quatro linhas. O camisa 41 convenceu o treinador espanhol e deve ganhar mais oportunidades.

- Eu tinha uma ideia e estava claro que ele poderia ter um bom impacto hoje e ele mostrou isso. Acho que ele foi uma ameaça, criou muitas chances, muitas situações em que poderíamos ter marcado e ele se saiu bem.

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No domingo (8), o Chelsea visita o Sunderland antes da pausa das competições por conta da Data Fifa de novembro. Após a boa atuação, Estêvão espera ter uma sequência na equipe titular para demonstrar sua qualidade.

Andrey Santos e Estêvão disputam a bola em Chelsea x Manchester United
Andrey Santos e Estêvão disputam a bola em Chelsea x Manchester United (Foto: Glyn Kirk/AFP)

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