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AO VIVO: siga Chelsea e Manchester United pela Premier League

Acompanhe a partida em Tempo Real aqui no Lance!

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 09:12
Atualizado há 0 minutos
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FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN UTD
Equipes se enfrentam pela Premier League (foto: GLYN KIRK / AFP)

Chelsea e Manchester United se enfrentam neste sábado (31), às 9h30 (de Brasília), em Stamford Bridge, pela nona rodada da Premier League. O clássico reúne duas equipes que chegam pressionadas após resultados negativos na última semana. De um lado, o time de Xabi Alonso tenta se recuperar das derrotas para Tottenham e Liverpool. Do outro, os comandados de Michael Carrick buscam dar uma resposta após dois tropeços consecutivos. Acompanhe todos os lances, gols e principais informações da partida em Tempo Real no Lance!

Em atualização...

⏱️ MINUTO A MINUTO

PRIMEIRO TEMPO

24' - 1T - NINGUÉM APARECEU!! Bruno Fernandes recebe pelo lado esquerdo da área e cruza forte. Mbeumo não chega para empurrar para o gol

23' - 1T - Matheus Cunha é lançado dentro da área, mas não consegue o domínio

22' - 1T - Chelsea segue apertando; United busca o gol nos contra-ataques

20' - 1T - IMAGENS DO JOGÃO

19' - 1T - PERDEU!!! Inacreditável. Em contra-ataque rápido, Bruno Fernandes recebe na área e chuta por cima do gol do Chelsea. United perde chance incrível de abrir o marcador

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18' - 1T - Estêvão cobra falta da direita, a bola sobra para Rogers, que cruza e a defesa afasta o perigo

16' - 1T - Primeiro tempo movimentado em Stamford Bridge

14' - 1T - PAROU!!! Pedro recebe na área e chuta. O goleiro espalma e Estêvão marca. O lance é anulado por impedimento do brasileiro.

13' - 1T - Chelsea melhor na partida

12' - 1T - Estêvão querendo jogo. Jogar puxa contra-ataque pela direita, vai à linha de fundo e cruza. Defesa do Manchester United afasta o perigo

11' - 1T - PANORAMA DO JOGO

9' - 1T - UNITED RESPONDE!! Andrey Santos recebe na entrada da área e arrisca. A bola passa rente ao gol do Chelsea. Quase o primeiro gol da partida

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8' - 1T - Estêvão arrisca de fora da área e erra o alvo

6' - 1T - Matheus Cunha tenta dominar na entrada da área, mas perde o lance

5' - 1T - Chelsea tenta criar os primeiros lances, mas marcação do United segue firme

3' - 1T - Equipes marcam forte. Chelsea tem mais a posse de bola; United marca em cima

2' - 1T - Estêvão atua aberto pelo lado direito

1' - 1T - Perde e ganha no meio de campo

0' - 1T - Rola a bola em Stamford Bridge

REMEMBER'S DAY

Antes da partida, mortos nas guerras mundiais são homenageados em Stamford Bridge.

POUCO UTILIZADO

Estêvão atuou por apenas 72 minutos na atual edição da Premier League. Hoje será titular de Xabi Alonso.

JOGO DE NÚMERO 200

Em campo, 26 títulos de Premier League e cinco de Champions League. Equipes precisam da vitória para mudar o panorama na tabela de classificação da competição.

CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUE

O Chelsea está em quinto lugar, com 13 pontos. O Manchester United está na parte de baixo da tabela, com sete.

HISTÓRIA INUSITADA

BRASILEIROS TITULARES NO UNITED

Do lado do Manchester United, Matheus Cunha e Andrey Santos serão titulares da equipe.

ESTÊVÃO EM CAMPO

O brasileiro Estêvão, convocado por Carlo Ancelotti, vai jogar pela primeira vez como titular do Chelsea na temporada. O técnico Xabi Alonso optou por utilizar o jogador na equipe principal.

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MANCHESTER UNITED ESCALADO

CHELSEA ESCALADO

MOMENTO DAS EQUIPES

A semana foi complicada para os dois lados. O Chelsea perdeu por 2 a 0 para o Tottenham, pelo Campeonato Inglês, e depois foi eliminado pelo Liverpool nos pênaltis, após empate no tempo normal pela Copa da Liga Inglesa. Já o Manchester United vem de derrotas consecutivas para Como e Bournemouth, esta última por 3 a 0. O resultado aumentou a pressão sobre o técnico Michael Carrick, que precisa de uma resposta diante de um adversário tradicional.

JOGÃO AQUI NO LANCE!

Bom dia!! O Lance! acompanha em Tempo Real o jogão pela Premier League. Chelsea e Manchester United se enfrentam neste sábado em Stamford Bridge.

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