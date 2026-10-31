Gol anulado de Estêvão em Chelsea x United repercute: 'Pecado'

O Chelsea venceu o Manchester United por 2 a 0 neste sábado (31). Estêvão foi o responsável por aumentar o marcador para os Blues na segunda etapa, mas novamente foi anulado por ação do VAR. O confronto aconteceu no Stamford Bridge, pela nona rodada da Premier League.

O clássico contou com uma grande atuação de Estêvão, que levou torcedores brasileiros e europeus à loucura pelo seu grande desempenho. Antes mesmo do jogo iniciar, a titularidade do atacante já era cobrada por diversos internautas nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Acompanhe todos os lances, gols e principais informações da partida em Tempo Real no Lance!

Gol anulado de Estêvão e elogio dos torcedores em Chelsea x United

Tradução: Estão nos roubando de novo, como esse gol de Estêvão estava impedido?

Tradução: Como isso foi um gol impedido? Estêvão foi roubado.

Tradução: Gol de Estêvão foi roubado por causa dessa porcaria.

Xabi abre o jogo sobre rumores de saída de Estêvão

Técnico do Chelsea, Xabi Alonso abriu o jogo sobre uma possível saída de Estêvão na janela de transferências de janeiro. Em coletiva, o treinador espanhol também revelou que o jogador se sente frustrado com a falta de oportunidades no início da temporada.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

- Não, não há discussões sobre isso (saída do Chelsea). É claro (que está frustrado). Não é segredo que todo jogador quer estar no campo, jogando. E se qualquer jogador não estiver tendo minutos suficientes é minha decisão. Tenho que ser responsabilizado se eles não estiverem felizes como poderiam estar. E Estêvão está treinando, tem boa atitude.

continua após a publicidade

Na coletiva, Xabi Alonso garantiu que Estêvão deve receber minutos no duelo contra o Manchester United, pela Premier League. Além disso, o espanhol fez questão de amenizar a situação do brasileiro ao dizer que há muitos jogos ao longo da temporada para que o camisa 41 seja aproveitado e volte a brilhar.

- Ele jogará. A temporada é longa e haverá momentos para todos. É um processo para o time, para o Estêvão, para mim, mas tenho certeza que ele terá jogos e minutos na temporada. Não tem sido sobre atitude, mas sobre os contextos das partidas, sobre o início da temporada. Ele será muito importante.

continua após a publicidade

Nos últimos dias, Xabi Alonso foi muito questionado e criticado por não utilizar Estêvão na eliminação do Chelsea para o Liverpool na Copa da Liga Inglesa. O brasileiro tem apenas oito jogos, sendo seis iniciando do banco de reservas.