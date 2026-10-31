Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Gol anulado de Estêvão em Chelsea x United repercute: 'Pecado'

Atacante teve dois gols anulados neste confronto pela Premier League

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
31/10/2026 11:20
Atualizado há 19 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Atuação de atacante brasileiro repercute fortemente nas redes sociais (Foto: Glyn KIRK / AFP)
Atuação de atacante brasileiro repercute fortemente nas redes sociais (Foto: Glyn KIRK / AFP)

O Chelsea venceu o Manchester United por 2 a 0 neste sábado (31). Estêvão foi o responsável por aumentar o marcador para os Blues na segunda etapa, mas novamente foi anulado por ação do VAR. O confronto aconteceu no Stamford Bridge, pela nona rodada da Premier League.

O clássico contou com uma grande atuação de Estêvão, que levou torcedores brasileiros e europeus à loucura pelo seu grande desempenho. Antes mesmo do jogo iniciar, a titularidade do atacante já era cobrada por diversos internautas nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Acompanhe todos os lances, gols e principais informações da partida em Tempo Real no Lance!

Gol anulado de Estêvão e elogio dos torcedores em Chelsea x United

Tradução: Estão nos roubando de novo, como esse gol de Estêvão estava impedido?

Tradução: Como isso foi um gol impedido? Estêvão foi roubado.

Tradução: Gol de Estêvão foi roubado por causa dessa porcaria.

Xabi abre o jogo sobre rumores de saída de Estêvão

Técnico do Chelsea, Xabi Alonso abriu o jogo sobre uma possível saída de Estêvão na janela de transferências de janeiro. Em coletiva, o treinador espanhol também revelou que o jogador se sente frustrado com a falta de oportunidades no início da temporada.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

- Não, não há discussões sobre isso (saída do Chelsea). É claro (que está frustrado). Não é segredo que todo jogador quer estar no campo, jogando. E se qualquer jogador não estiver tendo minutos suficientes é minha decisão. Tenho que ser responsabilizado se eles não estiverem felizes como poderiam estar. E Estêvão está treinando, tem boa atitude.

continua após a publicidade

Na coletiva, Xabi Alonso garantiu que Estêvão deve receber minutos no duelo contra o Manchester United, pela Premier League. Além disso, o espanhol fez questão de amenizar a situação do brasileiro ao dizer que há muitos jogos ao longo da temporada para que o camisa 41 seja aproveitado e volte a brilhar.

- Ele jogará. A temporada é longa e haverá momentos para todos. É um processo para o time, para o Estêvão, para mim, mas tenho certeza que ele terá jogos e minutos na temporada. Não tem sido sobre atitude, mas sobre os contextos das partidas, sobre o início da temporada. Ele será muito importante.

continua após a publicidade

Nos últimos dias, Xabi Alonso foi muito questionado e criticado por não utilizar Estêvão na eliminação do Chelsea para o Liverpool na Copa da Liga Inglesa. O brasileiro tem apenas oito jogos, sendo seis iniciando do banco de reservas.

Estêvão teve dois gols anulados no confronto (Foto: Glyn KIRK / AFP)
Estêvão teve dois gols anulados no confronto (Foto: Glyn KIRK / AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Atacante teve um gol anulado em poucos minutos de jogo (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Fora de Campo

Desempenho de ex-Palmeiras em Chelsea x Manchester United chama atenção

Há 1 hora
Volante soma três títulos pelo Tricolor Paulista (Foto: Reprodução/Instagram)

Fora de Campo

Ex-São Paulo abre o jogo sobre luta contra depressão: 'No limite'

Há 2 horas
Duelo entre Valencia CF e Levante UD, com morcego sobre estádio de futebol.

Futebol Internacional

No clima do Halloween, conheça a história por trás do morcego que une dois rivais do futebol espanhol

Há 4 horas
Jogador de futebol ajoelhado em campo molhado, perto da bola com rosto de abóbora; torcida fantasma e fumaça no estádio durante Halloween.

Futebol Internacional

Halloween da Champions: os vexames que assombram gigantes do futebol europeu

Há 4 horas
Grupo no palco durante leilão, alguns segurando microfones; fundo com logotipo e público ao redor.

Flamengo

É oficial! Craques do Flamengo ganham bustos de homenagem

Há 13 horas
Seedorf de casaco do Corinthians

Fora de Campo

Torcida do Corinthians manda recado a Seedorf após vitória no Brasileirão

Há 13 horas
Mais LANCE!
Árbitro de azul em Corinthians x Mirassol

Decisão da arbitragem em Corinthians x Mirassol divide opiniões: 'Não entende'

PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

PC Oliveira dá verdito sobre expulsão em Corinthians x Mirassol

Kaio Jorge comemorando com as mãos

Vídeo de Kaio Jorge, do Cruzeiro, provocando o Atlético viraliza: 'Virou bagunça'

Lucão ataca na final da Superliga Masculina entre Cruzeiro e Campinas (Foto: Divulgação/ CBV)

Superliga Masculina: confira a programação de transmissões da semana

Luciano Burti - Copa Truck

Fala de comentarista da Globo em treino da F1 é criticada: 'Xenofóbico'

Coutinho e Marlon Freitas discutem por lance polêmico durante clássico (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Santos x Palmeiras: veja discussão de Coutinho e Marlon Freitas

Rubro-Negro venceu o Vasco e abriu três pontos de vantagem do Alviverde (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Pintou o campeão? Flamengo dispara e Palmeiras despenca em corrida pelo título

Craque do Barcelona comentou sobre contato rubro-negro (Foto: Reprodução/Instagram)

Ex-Palmeiras abre o jogo sobre possível retorno ao Brasil

Jogadores do Corinthians comemorando

Inteligência artificial crava placar de Corinthians x Mirassol pelo Brasileirão

Camisa do Flamengo

Torcedores reagem à possível nova camisa do Flamengo: 'Espanta títulos'

Hotel moderno com fachada de vidro azul, cobertura de vidro na entrada e fonte em forma de W.

Piscina gigante, spa e luxo: veja onde a Seleção Brasileira ficará em Singapura

Clarence Seedorf em coletiva do Corinthians, jaqueta preta com escudo, diante de microfone.

Torcedores do Corinthians reagem à vitória do Grêmio: 'Tem que ser falado'

Pedro e Lino, jogadores do Flamengo, celebram em campo com camisas brancas com faixa vermelha.

Torcida do Palmeiras reage à goleada do Flamengo: 'Já era'