Ex-Fluminense marca em jogo da Premier League
Brasileiro atinge cinco gols nos últimos seis jogos pelo clube inglês
O atacante brasileiro Evanilson segue em fase artilheira na Inglaterra. Em confronto que ainda está em andamento neste sábado pela Premier League, o camisa 9 voltou a deixar sua marca e anotou para o Bournemouth diante do Leeds United, confirmando o momento de protagonismo que vive no ataque da equipe no futebol inglês.
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Com o gol anotado no duelo diante do Leeds, Evanilson atingiu a marca de cinco gols marcados em seus últimos seis compromissos pelo Bournemouth. O centroavante balançou as redes contra o Chelsea, Sturm Graz, Sunderland e Manchester United, passando em branco apenas no embate frente ao Milan antes de voltar a castigar a meta adversária no jogo de hoje.
O desempenho reforça a importância tática e técnica do brasileiro na engrenagem dos Cherries. Na atual temporada europeia, Evanilson já acumula quatro gols e quatro assistências com a camisa do clube britânico, consolidando-se como uma das principais referências ofensivas da equipe.
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