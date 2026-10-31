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Ex-Fluminense marca em jogo da Premier League

Brasileiro atinge cinco gols nos últimos seis jogos pelo clube inglês

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 13:17
Supervisionado porGustavo Loio,
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Brasileiro atinge marco histórico durante partida contra Sunderland, com torcedores ao fundo. (Foto: Divulgação/AFC Bournemouth)
Evanilson marca de novo e chega a cinco gols em seis partidas pelo Bournemouth (Foto: Divulgação/AFC Bournemouth)

O atacante brasileiro Evanilson segue em fase artilheira na Inglaterra. Em confronto que ainda está em andamento neste sábado pela Premier League, o camisa 9 voltou a deixar sua marca e anotou para o Bournemouth diante do Leeds United, confirmando o momento de protagonismo que vive no ataque da equipe no futebol inglês.

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Evanilson celebra em campo, camisa branca com emblema e patrocínios, luvas pretas e gesto com as mãos.
Evanilson marca de novo e chega a cinco gols em seis partidas pelo Bournemouth (Foto: Divulgação/ Bournemouth)

Com o gol anotado no duelo diante do Leeds, Evanilson atingiu a marca de cinco gols marcados em seus últimos seis compromissos pelo Bournemouth. O centroavante balançou as redes contra o Chelsea, Sturm Graz, Sunderland e Manchester United, passando em branco apenas no embate frente ao Milan antes de voltar a castigar a meta adversária no jogo de hoje.

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O desempenho reforça a importância tática e técnica do brasileiro na engrenagem dos Cherries. Na atual temporada europeia, Evanilson já acumula quatro gols e quatro assistências com a camisa do clube britânico, consolidando-se como uma das principais referências ofensivas da equipe.

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