Bayern: Kompany é proibido de falar sobre futebol; entenda

O Bayern de Munique determinou que o técnico Vincent Kompany fique afastado de todas as atividades do clube e proibiu qualquer conversa sobre futebol enquanto ele se recupera de um desmaio ocorrido no dia 23 de outubro, em Munique. O treinador belga, diagnosticado com irritação nas meninges, cumpre repouso absoluto em casa sob tratamento médico.

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Após desmaiar enquanto acompanhava um treino da equipe sub-23 do Bayern, Kompany foi internado para exames detalhados e permaneceu cinco dias sob observação hospitalar. Mesmo após receber alta, ele segue proibido de participar das rotinas do time principal, incluindo jogos do Campeonato Alemão e da Champions League, e não pode discutir assuntos profissionais com a comissão técnica.

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O auxiliar Aaron Danks, que assumiu interinamente o comando da equipe, revelou que recebeu ordens expressas dos dirigentes Max Eberl e Christoph Freund para evitar qualquer diálogo sobre futebol com Kompany, focando exclusivamente na recuperação do treinador. Danks ressaltou o compromisso do clube em garantir o descanso necessário para que Kompany retorne em plenas condições.

Fontes indicam que o problema de saúde do técnico pode estar relacionado ao excesso de trabalho, com uma rotina marcada por poucas horas de sono, alimentação inadequada, falta de exercícios e consumo excessivo de café. Na semana anterior ao desmaio, Kompany também enfrentou uma infecção viral que o afastou temporariamente do grupo.

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No momento do incidente, Kompany acompanhava o treino da equipe reserva, comandada pelo ex-jogador Dante, após a atividade do time principal que se preparava para a viagem a Freiburg. Desde então, Aaron Danks permanece responsável pela equipe.

O Bayern mantém a expectativa de que Kompany retorne ao trabalho somente após completa recuperação, sem previsão exata para o retorno do treinador ao comando da equipe.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.