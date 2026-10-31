Mourinho avalia Bola de Ouro de Kane e defende astros do Real Madrid

Em entrevista coletiva concedida antes do duelo deste domingo contra o Racing Santander, pela 11ª rodada de LaLiga, José Mourinho analisou abertamente os resultados da Bola de Ouro. O treinador do Real Madrid celebrou a conquista de Harry Kane, a quem comandou nos tempos de Tottenham, colocou Kylian Mbappé em um patamar singular no futebol mundial e não escondeu a indignação com a posição atribuída a Jude Bellingham na premiação.

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José Mourinho contesta votação e chama 11º lugar de Bellingham de inacreditável (Foto: Ina Fassbender/ AFP)

Ao avaliar o troféu concedido a Harry Kane, o técnico português equilibrou o desapontamento por seus atletas com o carinho pelo ex-comandado:

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— Tive o privilégio de trabalhar com Harry Kane, que é um jogador fantástico, um profissional excepcional e uma pessoa maravilhosa. E, claro, apesar de me sentir frustrado por meu jogador não ter vencido o prêmio, devo ser honesto e dizer que estou muito feliz por Harry, porque é um jogador e uma pessoa que merece essa alegria, na sua idade atual, que não sei se é 31 ou 32 anos. Ele merece esse momento feliz, que representa a coroação de sua carreira — afirmou Mourinho.

Português parabeniza Kane pela Bola de Ouro: 'Coroação da carreira (Foto: Franck Fife/AFP)

Na sequência, o comandante merengue tratou de posicionar Kylian Mbappé em uma dimensão histórica própria, relativizando a entrega anual da honraria individual:

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— Por outro lado, acredito que Kylian é Kylian, pois é um jogador único em seu gênero. Se formos conceder a Bola de Ouro a cada temporada, tudo bem, pois alguns jogadores a venceram mais de uma vez, como Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário e Platini, e há outros jogadores que repetiram a conquista, mas concedemos a Bola de Ouro todos os anos, enquanto existe apenas um jogador que é o melhor da história da Copa do Mundo. É algo totalmente único em seu gênero, e Kylian é um jogador único em seu gênero — explicou o treinador.

A maior contestação de José Mourinho, contudo, recaiu sobre a votação recebida por Jude Bellingham, que encerrou a eleição fora dos dez primeiros colocados:

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— Já no que diz respeito à votação, o que mais me deixou atônito e quase sem palavras foi Jude Bellingham ter ficado na décima primeira posição. Sem comentários, encerramos a conversa por aqui — disparou o treinador.

Além do debate sobre a premiação internacional, Mourinho projetou o embate deste domingo no estádio El Sardinero. O técnico pregou respeito total ao Racing, destacando o retrospecto do adversário em casa (três vitórias e dois empates em cinco partidas) e cobrando foco do Real Madrid para sustentar a sequência positiva no torneio nacional.